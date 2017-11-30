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Красота и стиль: девять молдавских модельеров показали свои коллекции

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  • Один из первых нарядов, увиденных публикой, удивил своей оригинальностью.
  • Платья из этой коллекции способны разжечь воображение.
  • Простое черное платье приобретает дополнительный изыск благодаря кружевам.
  • Дизайнерский вечерний наряд.
  • Малиновое платье для любительниц выделиться.
  • Кожаные перчатки и кожаный корсет - один из наиболее откровенных нарядов показа.
  • Коллекция мужских костюмов: просто и элегантно.
  • Широкий черный воротник и бабочка придает дополнительную праздничность костюму.
  • Удлиненный светлый пиджак придаст свежести образу.
  • Яркий праздничный костюм с оригинальным галстуком.
  • Финальный проход моделей в классических мужских костюмах.
  • Классическое вечернее платье в пол.
  • Платье с богатой расшивкой сделает королевой любую женщину
  • Организаторы уделили много внимания не только одежде, но и прическам и общему образу моделей.
  • Интересный контраст - атласная юбка и вязаная блузка.
  • Роскошный шлейф придает строгости короткой юбке.
  • Небольшая кукольность этих платьев - главная изюминка этой коллекции.
  • Набор для холодного времени года.
  • Мужская куртка: не уступает в элегантности пальто.
  • Коллекция с большим количеством теплой одежды как для мужчин, так и для женщин.
  • В показе приняли участие одни из самых красивых и рейтинговых моделей страны.
  • Бордовая куртка одновременно яркая и не броская.
  • Теплое пальто с изящным воротником, который не даст замерзнуть.
  • Privé Fashion Events показал публике много смелых нарядов.
  • Яркая сумка в тон кулону - хорошее дополнение к классическому образу.
  • На подиум шагнули только профессиональные и опытные модели.
  • Несмотря на холодное время года, дизайнеры представили и легкие наряды.
  • Вблизи можно рассмотреть накидку, расшитую стразами.
  • Модель на показе Privé Fashion Events
  • Мужчина с обилием кудрей на волосах украсил событие.
  • А вот такое платье может шокировать многих, но есть и те, кому такое по душе.
  • Далее на очереди - коллекция дизайнерских шляп.
  • Необычный головной убор - одна из главных изюминок образа.
  • Черная шляпа с широкими полями подчеркивает черты лица.
  • Заключительный проход последний коллекции - богатое разнообразие дизайнерских шляп.
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Один из первых нарядов, увиденных публикой, удивил своей оригинальностью.

Одно из главных фэшн-событий года состоялось в Кишиневе в торговом центре Zity Mall. Это мероприятие объединило одних из самых талантливых дизайнеров страны, которые показали главные тенденции в мире моды

Всего было представлено девять коллекций одежды от девяти дизайнеров. Участвовали бренды Ariadna, Berrezzo, Haskel Street & Sport, Malliny, Morphine, Julie Anne Millinery, Olga Parubina и Viggo.

Организатором показа мод выступили основательницы компании "Prive Fashion Events" Марина Чимбир и Виорела Димич.

Зал, в котором проходил показ, был оформлен в британском стиле. По задумке организаторов дефиле моделей должно было выглядеть как прогулка по улицам Лондона.

"Мы выбрали такое оформление, потому что оно показалось нам более оригинальным. В Молдове много событий, которые оформляют в французском, итальянском и других очень модных стилях. Нас вдохновил английский. Мы делали большой акцент и на моделях. Мы пригласили самых красивых и рейтинговых моделей из Молдовы. Мы уделили внимание фэшн-блогерам и стилистам, которых в нашей стране не так часто отмечают", — заявила корреспонденту Sputnik Молдова Виорела Димич.

Были представлены новые коллекции, предназначенные в основном для более холодного времени года. Большинство представленных дизайнеров творят в стиле "Made to Masure", что значит пошив костюма для конкретного человека. Это эксклюзивный комплект одежды, созданный специалистами.

"Событие открыло многих талантливых отечественных модельеров. Также приняли участие и уже известные в Молдове и за рубежом дизайнеры и бренды. В будущем мы планируем организовать еще четыре формальных мероприятия и одно неформальное ", — отметила Марина Чимбир.

Она добавила, что детали новых событий будут известны позже.

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Теги:
молдавская мода, мода, Prive Fashion Events, Молдова, Культура и искусство, Общество
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