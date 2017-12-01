Самые яркие фото недели по версии Sputnik

Какой была уходящая неделя - с 25 ноября по 1 декабря - смотрите в фотоленте Sputnik.
Sputnik Молдова собрал фотографии исполнительницы в разные годы ее музыкальной карьеры: как менялся образ дивы - смотрите в фотоленте.
Одно из главных фэшн-событий года состоялось в Кишиневе в торговом центре Zity Mall. Это мероприятие объединило одних из самых талантливых дизайнеров страны, которые показали главные тенденции в мире моды.
Смотрите в фотоленте Sputnik, как готовятся жители различных стран к Новому году.
Конкурс "Мисс Вселенная" проводится с 1952 года: с 1996 по 2015 годы он принадлежал нынешнему президенту США Дональду Трампу - смотрите в фотоленте Sputnik, как прошел конкурс и кто победил.
Прогноз на будущее: каким будет 2018 год с экономической точки зрения, и насколько вырастут зарплаты граждан Молдовы через три года.
Лидер Приднестровья Вадим Красносельский подвел итоги года своего пребывания на посту главы региона и дал оценку переговорному процессу между двумя берегами Днестра.
И.о. мэра молдавской столицы Силвия Раду подтвердила, что ель, которую установят на центральной площади, не доставили в ожидаемый ранее срок.
Министр образования Латвии Карлис Шадурскис считает, что дублировать школьные предметы на русский язык бессмысленно.
Президент Литвы Даля Грибаускайте на Всемирном саммите женщин-лидеров "Мы можем" получила награду за повышение активной роли женщины в политике.
Школьникам Эстонии отменят нормативы по физкультуре – вместо них будут ставить оценки за "личное развитие".
Партия белорусских грибов, загрязненных цезием-137, обнаружена во Франции – их могли собрать в зоне, пострадавшей от Чернобыльской аварии.
Конституционный суд Грузии декриминализировал употребление марихуаны в стране и признал его личным правом человека.
Более 300 часов и свыше 20 тысяч километров налетали беспилотники ЮВО за лето 2017 года в небе Абхазии в ходе боевой подготовки.
Проверки Минэкологии помогли найти лиц, незаконно вырубавших ценные породы деревьев в азербайджанских лесах и перерабатывавших их в древесный уголь.
Винные заводы Армении посещает почти 120 тысяч туристов в год, экспорт напитка за рубеж растет, основной покупатель – Россия.
Казахстанцы шестой год подряд отмечают День Первого Президента страны – почему праздник в честь Нурсултана Назарбаева установили в начале зимы?
В Кыргызстане будут производить взрывчатку – строительство завода уже завершено, ведутся переговоры о сертификации продукции.
Душанбе был бы "хорошим проводником и консультантом" для Минска при совместной работе на рынке Афганистана, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.
Около 20 миллиардов кубометров газа "Газпром" купил в Казахстане и Узбекистане в 2017 году и планирует сохранить те же объемы в 2018-м.
Первый национальный телеканал "Осетия-Ирыстон" начал вещание по спутниковой связи 24 часа в сутки 7 дней в неделю.
Министр образования Латвии Карлис Шадурскис считает, что дублировать школьные предметы на русский язык бессмысленно.
Президент Литвы Даля Грибаускайте на Всемирном саммите женщин-лидеров "Мы можем" получила награду за повышение активной роли женщины в политике.
Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik