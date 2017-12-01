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Самые яркие фото недели по версии Sputnik

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  • Прохожие на рождественском базаре в Брюсселе
© REUTERS/ Steve Marcus
Представительница ЮАР Деми-Лей Нель-Петерес получила титул "Мисс Вселенная-2017"

Какой была уходящая неделя - с 25 ноября по 1 декабря - смотрите в фотоленте Sputnik.

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Теги:
снимки Sputnik, неделя, фото, Общество
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