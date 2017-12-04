Назад в СССР: как Барби и Кен обосновались на кухне в "коммуналке"

Что было бы, если бы популярные куклы Барби и Кен жили в советское время, смотрите в фотоленте Sputnik

Представим невероятное — Барби и Кен живут в СССР.

"И как бы это выглядело?" — задалась вопросом фотограф из Екатеринбурга Лара Вычужанина, поместив культовых персонажей, сделанных американской компанией игрушек в 1959 году, в советскую "коммуналку" — тип квартиры, в котором многие семьи в СССР жили с 1917 по 1970-е годы.

Лара Вычужанина не только создала необычные образы для кукол Барби и Кена, а также сконструировала для них подробные интерьеры.

Самая известная работа Лары — сцена на миниатюрной коммунальной кухне. Кен, которого фотохудожница переименовала в Гришу, курит "Приму", читает газету "Правда" и пьет водку, а его соседка, только что вышедшая из душа, — чай с круассанами.

В соцсетях сейчас активно обсуждают этот арт-проект, так как деталей, которые до боли знакомы многим из нас, на снимках очень много.