Официальная жеребьевка ЧМ-2018 по футболу в Кремле: как это было

Матчи пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи>>>
Сборная России, как организатор турнира, попала в группу "А" вместе со сборными Саудовской Аравии (матч открытия 14 июня в "Лужниках"), Египта (19 июня в Санкт-Петербурге) и Уругвая (25 июня в Самаре).
Остальные группы выглядят следующим образом:
группа "В": Португалия, Испания, Марокко, Иран;
группа "С": Франция, Австралия, Перу, Дания;
группа "D": Аргентина, Исландия, Хорватия, Нигерия;
группа "Е": Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия;
группа "F": Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея;
группа "G": Бельгия, Панама, Тунис, Англия;
группа "H": Польша, Сенегал, Колумбия, Япония.