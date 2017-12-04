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Новый год как предчувствие: в Кишиневе зажгли огни на главной ели

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© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Праздничный концерт к началу периода зимних торжеств

В Кишиневе в понедельник состоялось официальное торжественное открытие рождественской ели

Сотни кишиневцев пришли на центральную площадь столицы, чтобы полюбоваться красочными огнями на самом волшебном дереве в году, а также — посмотреть концерт, который специально к этому событию организовала мэрия Кишинева.

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Теги:
ель, праздник, концерт, Кишинев
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В Кишиневе официально зажгли огни на рождественской ели
Новый год как предчувствие: в Кишиневе зажгли огни на главной ели
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