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В Молдове начала работать почта Деда Мороза

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  • Главный атрибут зимних праздников украшает центральный офис ГП Почта Молдовы, где и принимают письма Деду Морозу
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  • А чтобы Дед Мороз его прочел, нужно опустить письмо в специальный ящик
  • А вот и сам Дед Мороз
  • Детвора тут же окружила Дедушку, засыпав вопросами
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Главный атрибут зимних праздников украшает центральный офис ГП "Почта Молдовы", где и принимают письма Деду Морозу.

Все дети республики с 5 декабря могут отправить письмо Деду Морозу, а доставит его по назначению ГП "Почта Молдовы" – смотрите кадры открытия в фотоленте Sputnik

Почти два десятилетия в преддверие зимних праздников в Молдове появляется такая услуга. Каждый ребенок может написать письмо Деду Морозу и получить на него ответ в специальном конверте без марок и почтовых пошлин. Отправляя конверт, достаточно указать на нем адресатом Деда Мороза.

Такая акция впервые была проведена в Молдове в 2001 году, когда благотворительный детский фонд "Clipa siderală" основал "Академию Деда Мороза". С тех пор тысячи детей в республике отправили Дедушке свое послание и получили ответ. 

Цель акции – поддержать традиции и укрепить легенды, связанные с этим персонажем.

Теги:
пожелание, почта, зимние праздники, письмо, Рождество, Новый год, ГП "Почта Молдовы", Дед Мороз, Молдова
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