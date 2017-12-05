В Молдове начала работать почта Деда Мороза

Все дети республики с 5 декабря могут отправить письмо Деду Морозу, а доставит его по назначению ГП "Почта Молдовы" – смотрите кадры открытия в фотоленте Sputnik

Почти два десятилетия в преддверие зимних праздников в Молдове появляется такая услуга. Каждый ребенок может написать письмо Деду Морозу и получить на него ответ в специальном конверте без марок и почтовых пошлин. Отправляя конверт, достаточно указать на нем адресатом Деда Мороза.

Такая акция впервые была проведена в Молдове в 2001 году, когда благотворительный детский фонд "Clipa siderală" основал "Академию Деда Мороза". С тех пор тысячи детей в республике отправили Дедушке свое послание и получили ответ.

Цель акции – поддержать традиции и укрепить легенды, связанные с этим персонажем.