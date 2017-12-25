Свадьбы знаменитостей 2017 года

Известные спортсмены, голливудские актеры и звезды российского шоу-бизнеса, устроившие свадебные церемонии в 2017 году, — в фотоленте Ria.ru.
Известные спортсмены, голливудские актеры и звезды российского шоу-бизнеса, устроившие свадебные церемонии в 2017 году, — в фотоленте Ria.ru.
Рождество является иностранным праздник во Вьетнаме. Многие люди здесь даже не знают, что это день рождения Иисуса.
Байкеры со всей Молдовы собрались в Кишиневе, чтобы провести Парад Дедов Морозов и подарить подарки тем детям, которые особенно в них нуждаются.
В преддверии Рождества и Нового года мировые столицы преображаются – на площадях устанавливаются праздничные елки, загорается иллюминация: смотрите в фотоленте Sputnik, как выглядит новогоднее дерево в разных городах мира.
Власти решили устроить кишиневцам праздник - организовать Рождественскую ярмарку: как-никак, скоро уже настанет новый год...
Сказочная атмосфера в Международном аэропорту Кишинева: сюрпризы, подарки и хорошее настроение.
В центре Кишинева произошел пожар - горела квартира в жилом доме.
На место трагедии вылетели три вертолета Московского авиационного центра, следователи пытаются выяснить, что стало причиной ужасной автокатастрофы.
Латвийские власти решили привлечь население к слежке за говорящими по-русски, но желающих оказалось не много - всего 35 человек получили удостоверения "Общественный помощник".
В Германии заговорили о создании Соединенных Штатов Европы; насколько реальна эта идея, и какое место в новом союзе может занять Литва – в материале Sputnik.
Департамент защиты прав потребителей Эстонии предупредил о том, что некоторые местные интернет-магазины не выполняют своих обязательств.
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы в первом квартале 2018 года получат от компании "Транснефть" 4,5 миллиона тонн сырья.
Концерт легендарного британского певца Криса Ри в Тбилиси отменен организаторами – о причинах не сообщается.
О том, какие конкретные шаги будут способствовать социально-экономическому развитию Абхазии, рассказал директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин.
Президент Ильхам Алиев обсудил с главой Минэкономразвития РФ Максимом Орешкиным ряд проектов, включая расширение возможностей по импорту и экспорту.
Армянское вино будут пить не только в Армении и России, но и в странах Европы и Азии. В ближайшем году республика закрепит позиции на "винной карте" мира.
Спор властей Казахстана с консорциумом акционеров, разрабатывающих Карачаганакское месторождение газа, будет урегулирован позже - до конца марта 2018 года.
Узбекистан планирует начать производство четырех моделей автомобиля Ravon и автобусов Isuzu в Кыргызстане в 2018 году.
В России раскрыт канал незаконных поставок леса в Таджикистан и Узбекистан: пресечена контрабанда общей стоимостью около 150 миллионов рублей.
США поблагодарили Узбекистан за помощь в расследовании теракта в Нью-Йорке, в совершении которого обвиняют уроженца республики Сайфулло Саипова.
Южная Осетия третьи сутки живет без света, ответственные службы пытаются решить проблему – авария на ЛЭП произошла в высокогорной местности.
Латвийские власти решили привлечь население к слежке за говорящими по-русски, но желающих оказалось не много - всего 35 человек получили удостоверения "Общественный помощник".
В Германии заговорили о создании Соединенных Штатов Европы; насколько реальна эта идея, и какое место в новом союзе может занять Литва – в материале Sputnik.
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