Разводы года, или хроники звездных расставаний

Подводя итоги 2017 года, перечисляем самые обсуждаемые расставания звездных пар.
Ни одна, даже самая шикарная и роскошная свадьба не гарантирует счастья в личной жизни: смотрите в фотоленте Sputnik, какие разводы случились в уходящем 2017 году
Подводя итоги 2017 года, перечисляем самые обсуждаемые расставания звездных пар.
Рождество является иностранным праздник во Вьетнаме. Многие люди здесь даже не знают, что это день рождения Иисуса.
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Латвийцы не стесняются покупать недвижимость в "оккупированном" Крыму: как и другие иностранцы, они действуют в полном соответствии с законами РФ.
Литовские военные сообщают об опасности загрязнения моря нефтепродуктами из сухогруза, севшего на мель близ Клайпеды.
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