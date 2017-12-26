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Разводы года, или хроники звездных расставаний

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© Sputnik/ Maxim Blinov
Актриса Надежда Михалкова с супругом режиссером Резо Гигинеишвили на торжественной церемонии вручения кинопремии "Золотой орел", учрежденной Национальной Киноакадемией, в первом павильоне киностудии "Мосфильм".

Ни одна, даже самая шикарная и роскошная свадьба не гарантирует счастья в личной жизни: смотрите в фотоленте Sputnik, какие разводы случились в уходящем 2017 году

Подводя итоги 2017 года, перечисляем самые обсуждаемые расставания звездных пар.

 

 

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Теги:
расставания, хроника, разводы года, Общество
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Харви Вайнштейн и Джорджина Чапман
Разводы года, или хроники звездных расставаний
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