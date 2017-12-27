Vogue назвал самых стильных знаменитостей 2017 года

Выбор журнала Vogue — самые стильные знаменитости в фотоленте РИА Новости.
Знаменитости соревнуются в том, кто кого перещеголяет по искусности и элегантности нарядов.
Выбор журнала Vogue — самые стильные знаменитости в фотоленте РИА Новости.
Космос давно вдохновляет и манит людей своей красотой
Тридцать восьмую годовщину ввода советских войск в Афганистан отметили представители Союза ветеранов войны в Афганистане Республики Молдова.
Ни одна, даже самая шикарная и роскошная свадьба не гарантирует счастья в личной жизни: смотрите в фотоленте Sputnik, какие разводы случились в уходящем 2017 году.
Рождество является иностранным праздник во Вьетнаме. Многие люди здесь даже не знают, что это день рождения Иисуса.
Депутаты парламента Молдовы ответили президенту: законодатели обратились в Конституционный суд по поводу назначений членов кабинета министров.
Взятку небывалых размеров должны были передать посредники молдавским чиновникам коммуны Кодру.
Ольга Бузова опять удивила: на этот раз она снялась в суперкоротком платье в маленьком видео.
Все билеты на поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Ригу раскуплены до 3 января: 85% пассажиров латвийской железной дороги – россияне.
В ответ на просьбу президента Грузии называть его страну "Сакартвелия", стражи литовского языка заявили, что пока к этому не готовы.
В Таллинне в 94 года ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, дивизионный разведчик, кавалер ордена Красной Звезды Карл Юлиусович Раммус.
Топливная компания ТВЭЛ, входящая в состав российской корпорации "Росатом", подписала контракт на поставку ядерного топлива для БелАЭС.
В 2017 году товарооборот между Грузией и Россией вырос более чем на 30%, и РФ стала вторым по важности торговым партнером республики.
Парламент Абхазии во втором и окончательном чтении принял проект бюджета республики: за проголосовали 28 депутатов, против – четверо.
Туристов в Азербайджан теперь будут заманивать морем: российская и азербайджанская стороны уверены, что круизы привлекут еще больше гостей.
Правительство Армении одобрило поправки к Уголовному кодексу, предусматривающие ответственность за принуждение к участию в агитации.
В Алматы осудили бывшего менеджера АО "Казкоммерцбанк" похитившего миллионы тенге со "спящих" счетов клиентов.
В аэропорту Бишкека при тестировании устройства "Электронные ворота" нашелся разыскиваемый милицией мужчина, его задержали.
В Таджикистане детям, отказывающимся от опеки над престарелыми родителями, теперь грозит наказание в виде лишения свободы до трех лет.
Среди пострадавших при взрыве в магазине в Санкт-Петербурге есть гражданин Узбекистана, ему оказывается медицинская помощь.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов выступил за ужесточение наказания за распространение наркотиков и их аналогов.
Все билеты на поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Ригу раскуплены до 3 января: 85% пассажиров латвийской железной дороги – россияне.
В ответ на просьбу президента Грузии называть его страну "Сакартвелия", стражи литовского языка заявили, что пока к этому не готовы.
Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik