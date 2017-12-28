Ах, красота: лучшие космические фото 2017 года

Лучшие кадры с планетами, созвездиями и туманностями смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.
Космос давно вдохновляет и манит людей своей красотой
Лучшие кадры с планетами, созвездиями и туманностями смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.
Тридцать восьмую годовщину ввода советских войск в Афганистан отметили представители Союза ветеранов войны в Афганистане Республики Молдова.
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Взрыв в Санкт-Петербурге – МИДЕИ Молдовы сообщило важные сведения в связи с произошедшим в северной столице России.
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Примирительная риторика президента Литвы Дали Грибаускайте в адрес России подтвердила, что Вильнюс пытается вскочить в вагон уходящего поезда Брюссель – Москва.
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Пользователи интернета восторгаются смелостью латышского поэта Яниса Рокпелниса, который признался в сотрудничестве с КГБ, и попытались запустить флэшмоб.
Примирительная риторика президента Литвы Дали Грибаускайте в адрес России подтвердила, что Вильнюс пытается вскочить в вагон уходящего поезда Брюссель – Москва.
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