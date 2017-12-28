Ах, красота: лучшие космические фото 2017 года

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Топ-5 советов как правильно пить и не напиваться в Новогоднюю ночь Как долго не пьянеть в новогоднюю ночь и что для этого следует сделать - читайте. 86

Какой будет погода перед Новым годом: прогноз на 29 и 30 декабря Каждый день читайте на нашем сайте точный прогноз погоды на сегодня, ближайшие два дня, а также народные приметы и традиции. 90