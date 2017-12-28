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Участники проекта "Ты супер! Танцы" посетили Санкт-Петербург

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  • Дети из проекта Ты супер! Танцы в Санкт-Петербурге - посещение грандмаркета
  • Дети из проекта Ты супер! Танцы в Санкт-Петербурге
  • Дети из проекта Ты супер! Танцы в Санкт-Петербурге - посещение грандмаркета
  • Дети из проекта Ты супер! Танцы в Санкт-Петербурге - посещение грандмаркета
  • Дети из проекта Ты супер! Танцы в Санкт-Петербурге - конкурсантки из Молдовы
  • Дети из проекта Ты супер! Танцы встретились в Санкт-Петербурге с Валерием Гергиевым
  • Дети из проекта Ты супер! Танцы встретились в Санкт-Петербурге с Валерием Гергиевым
  • Дети из проекта Ты супер! Танцы встретились в Санкт-Петербурге с Валерием Гергиевым
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  • Дети из проекта Ты супер! Танцы в Санкт-Петербурге приняли участие в мастер-классе по балету
  • Дети из проекта Ты супер! Танцы в Санкт-Петербурге приняли участие в мастер-классе по балету
  • Дети из проекта Ты супер! Танцы в Санкт-Петербурге приняли участие в мастер-классе по балету
  • Дети из проекта Ты супер! Танцы в Санкт-Петербурге приняли участие в мастер-классе по балету
  • Дети из проекта Ты супер! Танцы в Царском селе
  • Дети из проекта Ты супер! Танцы в Царском селе
  • Дети из проекта Ты супер! Танцы в Царском селе
  • Дети из проекта Ты супер! Танцы в Царском селе
  • Дети из проекта Ты супер! Танцы в Царском селе
  • Дети из проекта Ты супер! Танцы в Царскосельском лицее
  • Дети из проекта Ты супер! Танцы в Царскосельском лицее
© Sputnik/ Александр Гальперин
Дети из проекта "Ты супер! Танцы" в Санкт-Петербурге - посещение грандмаркета

Участники проекта "Ты супер! Танцы" из стран постсоветского пространства посетили Санкт-Петербург. Дети увидели главные достопримечательности города и познакомились с известными деятелями культуры

В рамках поездки ребята посетили также и Царскосельский лицей. Конкурсанты познакомились с творчеством юного Пушкина, увидели, как и чем жил поэт в годы учебы в Царскосельском лицее.

Конкурс Ты супер! - как не упустить свой звездный час
© Sputnik.
Конкурс "Ты супер!" - как не упустить свой звездный час

С участниками проекта "Ты супер! Танцы" встретился художественный руководитель Мариинского театра и всемирно известный дирижер Валерий Гергиев.

Знаменитый артист поделился со своими слушателями бесценным опытом и рассказал о тонкостях управления большим оркестром, а также вспомнил о том, как он гастролировал по родным странам юных танцоров. Дети смогли задать массу вопросов опытному руководителю театра.

"Дирижировать просто, нужно лишь немного понимать, как работает оркестр. А вот почувствовать его работу можно только после долгих лет обучения", — отметил Валерий Гергиев.

"Я восхищена, у меня нет слов! Я впервые побывала в опере. Это не передать словами. Знакомство с Гергиевым было для всех нас настоящим сюрпризом. Он очень талантливый и добрый человек!", — сказала участница проекта из Молдовы, воспитанница детского дома семейного типа города Бендеры Ольга Шумейко.

Международное информационное агентство и радио Sputnik агентство будет выплачивать ежемесячную стипендию конкурсантам до достижения ими 18 лет, предоставит возможность пройти специализированные курсы по русскому языку тем, кому это необходимо и окажет помощь в поступлении в российские вузы.

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Теги:
дети, Ты супер! Танцы, Валерий Гергиев, Царское село, Санкт-Петербург
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  • Флаг Грузии в Каунасе в честь независимости Грузии, архивное фото
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