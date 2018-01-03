Парад Снегурочек в Москве

Традиционный парад Снегурочек прошел в центре российской столицы вечером 26 декабря. Принять в нем участие смогли все желающие, необходимо было лишь облачиться в костюм помощницы и внучки Деда Мороза или хотя бы примерить ее шапочку.
Традиционный парад Снегурочек прошел в центре российской столицы вечером 26 декабря. Принять в нем участие смогли все желающие, необходимо было лишь облачиться в костюм помощницы и внучки Деда Мороза или хотя бы примерить ее шапочку.
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