Шикарные кадры: звезды женятся и выходят замуж

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Мальчик погиб в Хынчештском районе в заброшенном доме В селе Немцены, в заброшенном доме камень упало на голову ребенку, и он скончался от полученной травмы. 147

Адриано Челентано – такой далёкий и такой для всех родной Адриано Челентано – такой далёкий и такой для всех родной: вот за что мы любим знаменитого артиста. 140