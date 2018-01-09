Нью-Йорк занесло снегом: как в США пришли аномальные холода

Экстремальная погода стала причиной гибели 19 человек в США и двух человек в Канаде. В некоторых районах США и Канады, как ожидается, температура может упасть до —29 градусов, сообщила Национальная метеорологическая служба.
Рекордные морозы обрушились на восточное побережье США. Смотрите в фотоленте, как после шторма Грейсон выглядели улицы Нью-Йорка, а также других городов Соединенных Штатов
Экстремальная погода стала причиной гибели 19 человек в США и двух человек в Канаде. В некоторых районах США и Канады, как ожидается, температура может упасть до —29 градусов, сообщила Национальная метеорологическая служба.
Пресли - лауреат трех премий "Грэмми" (1968, 1973, 1975), а в 1986 году уже после смерти его включили в "Зал славы рок-н-ролла".
Российская Женская хоккейная лига выпустила календарь на 2018 год.
Известные спортсмены, актеры и звезды армянского и российского шоу-бизнеса, устроившие свадебные церемонии в 2017 году, — в фотоленте Sputnik.
В центре Москвы вечером 26 декабря состоялся традиционный парад Снегурочек.
Товары из будущего и продукция, изготовленная в антисанитарных условиях: что продают на прилавках сетей магазинов Кишинева.
Суд Амстердама наложил ограничение на права казахстанского фонда национального благосостояния "Самрук-Казына" распоряжаться принадлежащими ему акциями компании "КМГ Кашаган Б.В." (КМГК), сообщила пресс-служба фонда.
Бельцы: на улице тепло, но дороги не ремонтируют - горожане возмущаются.
Общество "Платформа прогресса", которое позиционирует себя как политическую организацию, начало сбор подписей за создание системы метро в Риге.
Литовские дистрибьюторы зарубежных изданий вынуждены портить журналы, чтобы не нарушать новый закон, запрещающий рекламу алкоголя.
Эстония согласилась принимать только 40 беженцев в год: фракция EKRE заявила, что у страны нет никакой причины принимать новых мусульман-мигрантов.
Посольство США в Минске расширило перечень визовых услуг для белорусов: теперь получить можно студенческие, рабочие, транзитные и ряд других виз.
Государство выделит более 39,1 миллионов лари (более 15,1 миллионов долларов) на президентские выборы в Грузии в 2018 году.
На дорогах Абхазии появился необычный для страны автомобиль – полностью электрический, его владелец рассказал о причинах нетривиального выбора.
Скорый поезд из Нахчывана в иранский Мешхед, движение которого было временно приостановлено, вновь будет выходить в рейс раз в неделю по четвергам.
Площадь имени республики Армения открылась в курортном городе на юге Уругвая — Пунта-дель-Эсте.
Политологи рассуждают о том, что скажет президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в телеобращении – его пресс-служба анонсировала важное заявление.
На полмиллиарда долларов выросли переводы мигрантов в Кыргызстан - за десять месяцев текущего года они составили 2 миллиарда 288 миллионов долларов.
В преддверии празднования Навруза на таджикско-узбекской границе заработает закрытый восемь лет назад КПП "Пенджикент-Самарканд.
Министры культуры государств-членов Организации исламского сотрудничества признали Бухару столицей исламской культуры 2020 года.
Северная Осетия в 2018 году направит на ремонт дорог 1,4 млрд рублей – в прошлом году было отремонтировано более 100 км дорожного покрытия.
Общество "Платформа прогресса", которое позиционирует себя как политическую организацию, начало сбор подписей за создание системы метро в Риге.
Литовские дистрибьюторы зарубежных изданий вынуждены портить журналы, чтобы не нарушать новый закон, запрещающий рекламу алкоголя.
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