Нью-Йорк занесло снегом: как в США пришли аномальные холода

Рекордные морозы обрушились на восточное побережье США. Смотрите в фотоленте, как после шторма Грейсон выглядели улицы Нью-Йорка, а также других городов Соединенных Штатов

Экстремальная погода стала причиной гибели 19 человек в США и двух человек в Канаде. В некоторых районах США и Канады, как ожидается, температура может упасть до —29 градусов, сообщила Национальная метеорологическая служба.