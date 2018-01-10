Как в Молдове прошла церемония принятия присяги новых членов кабмина

В среду вице-премьером по евроинтеграции Молдовы стал вице-спикер Юрие Лянкэ, вице-премьером по реинтеграции — сотрудница министерства иностранных дел Кристина Лесник, министром экономики и инфраструктуры — экс-премьер Кирилл Габурич, главой министерства здравоохранения, труда и соцзащиты — директор Центра переливания крови Светлана Чеботарь, министром сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды — ректор Аграрного университета Молдовы Ливиу Волконович, министром иностранных дел и европейской интеграции — посол Молдовы в Швейцарии Тудор Ульяновски, а министром юстиции — Александру Тэнасе.