Самые яркие фото недели по версии Sputnik

Смотрите в фотоленте Sputnik, какими событиями жил мир на этой неделе
Народный артист России, старейший ведущий актер театра сатиры Михаил Державин скончался после продолжительной болезни: смотрите в фотоленте Sputnik, каким его запомнят зрители.
В Европе всегда были развиты зимние виды спорта, смотрите в фотоленте Sputnik, какие красивые женщины в прошлом веке принимали участие в соревнованиях по хоккею.
Церемония принятия присяги новых членов кабмина прошла в государственной резиденции.
Рекордные морозы обрушились на восточное побережье США. Смотрите в фотоленте, как после шторма Грейсон выглядели улицы Нью-Йорка, а также других городов Соединенных Штатов.
За агрессивное поведение на пункте пропуска гражданина Молдовы задержали.
Массовые обыски организовали сотрудники правоохранительных структуры Молдовы на юге республики.
Бизнес на вымогательстве и давлении на судей: житель Кишинева хотел заработать по-быстрому, и теперь ему грозит тюремный срок или штраф в 200 тысяч леев.
В Латвии стоит закрывать торговые центры по воскресеньям, считает исполнительный директор Латвийского национального театра Оярс Рубенис.
Защита Балтии — ключ к трансатлантической безопасности, заявила президент Литвы Даля Грибаускайте на ежегодной "Снежной встрече".
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил, что советский мемориал на холме Маарьямяэ в Таллине сносить не будут, но его необходимо отремонтировать.
Граждан Беларуси, приехавших на отдых в украинские Карпаты, оштрафовали за георгиевскую ленточку в их автомобиле.
Госдеп США включил Грузию и Армению в группу стран, являющихся безопасными для посещения американскими туристами.
В кинологическом городке Седьмой российской военной базы ЮВО в Гудауте пополнение: более десятка собак прибыло из центра служебного собаководства ВС России.
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Полицию Уалихановского района Казахстана подняли на поиски школьного учителя, пропавшего в сильный буран.
На новые дороги Кыргызстана будут давать 5 лет гарантии – соответствующий документ подписал президент республики Сооронбай Жээнбеков.
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Узбекистанцы могут заменить граждан КНДР на рабочих местах в Приморье, уже есть предварительные договоренности с консулом Узбекистана.
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В Латвии стоит закрывать торговые центры по воскресеньям, считает исполнительный директор Латвийского национального театра Оярс Рубенис.
Защита Балтии — ключ к трансатлантической безопасности, заявила президент Литвы Даля Грибаускайте на ежегодной "Снежной встрече".
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