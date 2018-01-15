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Снеговики из различных уголков мира поражают своим разнообразием

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  • Снеговик на скамейке в лондонском парке
  • Юная участница возле фигуры из снега во время Арт-битвы Снеговиков в Московском Дворце пионеров на Воробьевых горах.
  • 6-метровый снеговик в Польше
  • Лежащий снеговик напротив Бин-Бена в Лондоне
  • Палестинец во время создания снеговиков в Иерусалиме
  • Снеговик на машине в Китае
  • Мальчик у снеговика в Пхеньяне, КНДР
  • Участники Парада Снеговиков лепят снеговика-Шрека в Центральном парке Красноярска.
  • Снеговик с оружием в Афганистане
  • Снеговик на каяке в США
  • Девочка у снежной фигуры на Арт-битве Снеговиков в Московском Дворце пионеров на Воробьевых горах.
  • Снеговик на набережной Праги, Чехия
  • Сооружение снежной бабы во время Национального фестиваля снеговиков в Иране
  • В Сосновском парке отдыхающие лепят снеговиков.
  • Снеговик на заснеженном поле на севере Испании
© AP Photo / Matt Dunham
Снеговик на скамейке в лондонском парке

Смотрите в фотоленте Sputnik, какие фигуры из снега лепят в различных странах

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Теги:
снеговики, снег, Общество
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