На семи холмах: Москва современная и 100 лет назад

Москва из-за своего положения на реке играла важную историческую роль как экономический и политический центр. Смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан, как российская столица менялась за 100 лет.
Москва из-за своего положения на реке всегда играла важную историческую роль: первое письменное упоминание о российской столице относится к 1147 году
Москва из-за своего положения на реке играла важную историческую роль как экономический и политический центр. Смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан, как российская столица менялась за 100 лет.
Пять человек, в том числе двухлетний ребенок, погибли в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в понедельник утром на национальной трассе R2 Кишинев-Бендеры рядом с селом Тодирешть.
Смотрите в фотоленте Sputnik, какие фигуры из снега лепят в различных странах.
Традиции праздника в честь святого Василия: детский ансамбль "Ватра Сатулуй" поздравил коллектив Sputnik Молдова.
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В парламенте Молдовы зарегистрирована инициатива карликовой фракции Либеральной партии о выходе из СНГ.
В четверг, 18 января, в 11.00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет видеомост Кишинев – Москва – Таллин – Минск на тему: "Последствия создания и модернизации баз НАТО у границ России".
Скандальная телеведущая выступит в молдавской столице с нашумевшим спектаклем "Мужчина нарасхват".
Бывший мэр Даугавпилса рассказал о схемах местных депутатов, чтобы успешнее осваивать деньги из городской казны и еврофондов в собственные карманы.
Литва усиливает давление на Северную Корею после того, как в прибалтийской республике побывал премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
Эстония может получить дополнительное место в Европарламенте, где начался делёж "лишних" мандатов, которые появятся после выхода Великобритании из ЕС.
Крупнейшие западные корпорации решили не повышать из-за "налога на Google" цены на услуги для белорусов.
Хорошие показатели Грузии в отчете Freedom House связаны с тем, что после ухода Михаила Саакашвили в 2012 году в стране улучшилась ситуация c правами человека.
Расширенная рабочая группа по внесению изменений в государственный закон Абхазии об НДС будет создана депутатами Парламента республики.
Среди уголовных дел, возбужденных в отношении должностных лиц в Азербайджане, преобладают факты присвоения и растраты денежных средств.
Полиция Армении усилит контроль за правопорядком на улицах: сотрудникам выдадут портативные камеры, которые они будут обязаны не выключать в часы дежурства.
Казахстанскому блогеру Ринату Халикову, известному под именем "Дядя Река", вынесли приговор по делу о вымогательстве в крупном размере.
В социальных сетях муссируются слухи, что экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев вернется во власть в качестве спикера либо премьер-министра.
Таджикистан и Казахстан выделят друг другу землю для посольств – стороны получат под строительство зданий дипмиссий участки площадью 1 гектар.
Производителей сахара в Узбекистане освободили от НДС при импорте сырья: из-за его дефицита только из России за два месяца было поставлено 100 тысяч тонн продукции.
Посол Южной Осетии в России встретился с представителями Московской юракадемии, чтобы обсудить соглашение о сотрудничестве с ЮОГУ.
Бывший мэр Даугавпилса рассказал о схемах местных депутатов, чтобы успешнее осваивать деньги из городской казны и еврофондов в собственные карманы.
Литва усиливает давление на Северную Корею после того, как в прибалтийской республике побывал премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
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