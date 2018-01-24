Высокая мода в Париже: женственность, сюрреализм и космос

Самые известные модельеры, диктующие тенденции и задающие ритм в моде, в эти дни представляют в Париже свои коллекции сезона весна-лето 2018

В Париже в эти дни проходит Неделя высокой моды, на которой самые известные мировые дома моды представят новинки сезона весна-лето 2018.

Неделя открылась показом новой коллекции марки Chanel, которая традиционно отличается изяществом платьев, акцентированием внимания на деталях в одежде и женственностью образов. Christian Dior представил коллекцию, вдохновленную сюрреалистическим творчеством художницы Леонор Фини. Японский дизайнер Юима Накадзато представил коллекцию, вдохновленную космической тематикой. В создании одежды он даже использовал опыт создания скафандров для космонавтов. Дизайнер Джордж Хобейка отдал предпочтение классическим образам. Туники, сарафаны, тиары и платья, подчеркивающие женскую фигуру, нашли свое место в коллекции ливанского дизайнера.

Показы моделей haute couture на разных площадках французской столицы – от величественного Гран-Пале и музея Родена до Музея минералогии и геологии Парижа — в фотоленте Sputnik Азербайджан.