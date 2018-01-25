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Самые яркие фото национального отбора на Евровидение в Молдове

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  • Национальный отбор в Молдове - страна выбирает песню на Евровидение-2018
  • Самый скандальный участник отбора Саша Богнибов, который уже не первый год хочет попасть на Евровидение
  • Участница Славянского базара 2016 и шоу Х-фактор Израиль Анна Тимофей с песней Endlessly
  • Группа Che-MD решила спеть песню на государственном языке — Inima-n stîngă
  • Мария Кодряну исполнила композицию Zâmbește soarelui
  • Нелли Чобану, представлявшая Молдову на Евровидении-2009, на этот раз вошла в состав жюри и сама выбирает лучшего участника
  • Руслан Цэрану, который в предыдущие годы входил в состав жюри национального отбора, теперь сам участник. Он вышел в следующий этап с песней Come to life
  • Пожалуй, Дойница Герман - рекордсмен по числу участий в национальном отборе, которых у нее за последние годы набралось около десятка. В этом году она выбрала песню Dance in flames.
  • Sandy C & Aaron Sibley с песней Once upon a time - тоже в заветном списке из 16 счастливчиков
  • Толику песня Broken Glass дала зеленый свет. Он поборется за шанс представить Молдову на Евровидении
  • Члены жюри, в составе которых известный композитор Анатол Кирияк
  • А вот Дима Гайтур с песней Она моя дальше не прошел
  • Вера Цуркану Black Heart
  • Группа 5 Stele не впечатлила жюри композицией Maldavian dance
  • Тудор Бумбак, кстати, тоже не впервые участвует в национальном отборе
  • Фавориты национального отбора - Группа DoReDoS
  • Песню My lucky day для DoReDoS писали Филипп Киркоров и Джон Баллард
  • Бостану песня Frățică пройти в следующий тур не дала возможность
  • Феличия Дунаф, исполнив песню Alien убедила жюри в том, что достойна пройти в следующую стадию отбора
  • Николета Сава с композицией Esencia del Sur прошла дальше
  • Лавиния Русу спела песню Altundeva и тоже оказалась в списке счастливчиков
  • Марина Кудалб, исполнив Bianco e nero, к следующему этапу готовиться не будет
  • Denny Feyton спел Maybe it’s love, но дальше не прошел
  • Лаура Багрий исполнила композицию Da Bucuriei, но радостных новостей от жюри не услышала
  • Анна Одобеску спела Agony и убедила жюри
  • Интернациональный дуэт Илья Сорочану & Dasha DaGro и их Minds & Veins зрители услышат снова
  • Bella Luna – Moments
  • Shvets — The world
  • Saidy и его Beauty song неубедительно прозвучали для судей
  • Заслуженный тренер Молдовы по борьбе Константин Кобылян прошел дальше, спев песню Numai tu
  • Закрывала этап живых прослушиваний Виорела песней The gates of love, но это не помешало ей попасть в число участников следующего этапа конкурса
© Sputnik / Miroslav Rotari
Национальный отбор в Молдове - страна выбирает песню на "Евровидение-2018"

Фотокорреспондент Sputnik побывал на этапе живых прослушиваний конкурсантов и запечатлел самые яркие моменты, которые можно увидеть в нашей фотоленте

По итогам "живых прослушиваний" 27 исполнителей и музыкальных коллективов члены жюри отобрали 16 участников следующего этапа национального отбора на песенный конкурс Евровидение-2018, который пройдет в Португалии.

"Члены жюри рекомендовали оргкомитету провести одно телешоу с 16 конкурсантами. Финал национального отбора должен пройти 24 февраля", — говорится в сообщении организаторов.

В финале победителя определят путем суммирования голосования жюри и публики.

Одним из главных фаворитов считается группа "DoReDoS". Песню "My lucky day" для триумфаторов "Новой волны-2017" написал народный артист России Филипп Киркоров вместе с поэтом Джоном Баллардом. Именно они были авторами композиции Сергея Лазарева "You are the only one", с которой он покорил европейскую публику в 2016 году.

Список претендентов выглядит следующим образом:

Анна Одобеску – Agony

Анна Тимофей – Endlessly

Bella Luna – Moments

Che MD – Inima-n stângă

Константин Кобылян – Numai tu

Дойница Герман – Dance in flames

DoReDoS — My lucky day

Феличия Дунаф — Alien

Илья Сорочану & Dasha DaGro  — Minds & Veins

Лавиния Русу — Altundeva

Николета Сава — Esencia del Sur

Руслан Цэрану — Come to life

Sandy C & Aaron Sibley — Once upon a time

Толик — Broken Glass

Вера Цуркану — Black Heart

Виорела — The gates of love.

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Теги:
участники, живый прослушивания, Евровидение-2018, Молдова
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