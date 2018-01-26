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Фотографии недели глазами журналистов Sputnik

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Эхо дня: самое интересное за 24 часа (248)
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© Sputnik/ Alexei Druzhinin
24 января 2018. Президент РФ Владимир Путин общается с молодыми актерами, задействованными в театральной постановке "Здравствуйте, Владимир Высоцкий!", во время посещения культурного центра-музея "Дом Высоцкого на Таганке" в преддверии 80-летия со дня рождения поэта, актёра, автора-исполнителя песен Владимира Высоцкого.

Смотрите в фотоленте Sputnik самые яркие фото уходящей недели

Тема:
Эхо дня: самое интересное за 24 часа (248)

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Теги:
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