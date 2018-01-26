Фотографии недели глазами журналистов Sputnik

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Правительство выделит деньги на ремонт учебных заведений Представлен список тех образовательных учреждений, которые в 2018 году ждет капитальный ремонт. 41

Чему Таджикистан может научиться у Молдовы В Кишиневе и в близлежащих к столице районах побывала делегация этой Среднеазиатской страны. 77