В Кишиневе открылся Центр-музей памяти жертв Холокоста - евреев, ромов и представителей других национальностей, живших в те годы в Молдове, Румынии и в ряде районов Украины

КИШИНЕВ, 26 янв — Sputnik. В Кишиневе, в здании Бюро межэтнических отношений, открылся Центр-музей, посвященный памяти жертв Холокоста.

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В двух переоборудованных залах теперь размещена постоянная экспозиция фотографий, на которых запечатлены узники гетто и концлагерей, документы периода Второй мировой войны, проливающие свет на страшные деяния нацистов и их пособников. Один из залов посвящен представителям еврейского народа, второй — ромского. Здесь также есть своя видеотека и книги о Холокосте, написанные молдавскими и зарубежными специалистами.

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Директор Бюро межэтнических отношений Олег Бабенко сообщил, что на ремонт и оснащение центра-музея правительство выделило 300 тысяч леев.

"В создании музея, в составлении экспозиции помогали историки, специалисты по наследию евреев и ромов, периоду Холокоста, Второй мировой, Великой Отечественной войны", — рассказал Бабенко.

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По его словам, в годы немецко-румынской фашистской оккупации было уничтожено около 300 тысяч человек. На территории нынешней Республики Молдова и сопредельных землях Украины нацисты и их сателлиты создали 250 гетто.

"Эта площадка будет действовать постоянно. Здесь будут проводиться тематические мероприятия", — отметил Бабенко.

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Председатель Совета по недискриминации и равенству шансов Ян Фельдман подчеркнул, что открытия этого центра ждала вся общественность Молдовы.

"Это новый этап изучения в нашей стране Холокоста. Это — еще одно напоминание о том, к чему могут привести идеи ненависти в отношении целых народов, представителей различных конфессий, идеи расового превосходства", — сказал Фельдман.

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Председатель Организации ромов Молдовы Николай Радица напомнил, что тех, кто пережил Холокост, тех, кто в состоянии рассказать о зверствах фашистов.

Историк Евгений Брик рассказал том, что многие имена тех, кто был замучен нацистами, до сих пор остаются неизвестны.

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"Я — коренной кишиневец, мой род живет в Молдове уже 200 лет. На улице Влайку Пыркэлаб жили родственники моей бабушки. Они не эвакуировались с началом войны. Оккупанты привязали их к трамваю и били, пока они не умерли даже имен их никто теперь не знает… Сколько таких историй на нашей земле! Мы должны помнить о тех, кто уничтожал целые народы. Но были среди них и те, "кто не стрелял", те, кто помогал евреям и представителям других национальностей выжить. Эти люди — праведники мира, — отметил Брик.