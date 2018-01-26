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В Кишиневе открылся Центр-музей памяти жертв Холокоста

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Тема:
Холокост - горькая память о миллионах (26)
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  • Церемония открытия Центра-музея Холокоста в Бюро межэтнических отношений
  • Олег Бабенко: В двух переоборудованных залах теперь размещена постоянная экспозиция фотографий, на которых запечатлены узники гетто и концлагерей, документы периода Второй мировой войны, проливающие свет на страшные деяния нацистов и их пособников.
  • Один из залов посвящен представителям еврейского народа, второй – ромского.
  • Евгений Брик: На улице Влайку Пыркэлаб жили родственники моей бабушки. Они не эвакуировались с началом войны. Оккупанты привязали их к трамваю и били, пока они не умерли даже имен их никто теперь не знает…
  • Эта площадка будет действовать постоянно. Здесь будут проводиться тематические мероприятия.
  • Ян Фельдман: Это новый этап изучения в нашей стране Холокоста.
  • Глава представительства Россотрудничества в Молдове Михаил Давыдов - среди первых посетителей Центра-музея Холокоста
  • В годы немецко-румынской фашистской оккупации Молдовы было уничтожено около 300 тысяч человек.
  • На территории нынешней Республики Молдова и сопредельных землях Украины нацисты и их сателлиты создали 250 гетто.
  • Фотографии кишиневского и других гетто в Молдове и на Украине
  • Книги об истории ромов Молдовы, в том числе и о периоде Холокоста
  • В двух переоборудованных залах теперь размещена постоянная экспозиция фотографий, на которых запечатлены узники гетто и концлагерей, документы периода Второй мировой войны, проливающие свет на страшные деяния нацистов и их пособников.
  • Зал ромов.
  • Фотография детей-узников концлагеря
  • Бельцкие евреи перед расстрелом.
  • Книга памяти - здесь каждый может оставить свои впечатления, описать мысли, поделиться своими сведениями о Холокосте.
  • Посол США в Молдове Джеймс Петтит оставляет запись в Книге памяти.
  • В память о шести миллионах загубленных жизней на протяжении всей церемонии открытия музея горели свечи...
© Sputnik / Miroslav Rotari
Церемония открытия Центра-музея Холокоста в Бюро межэтнических отношений

В Кишиневе открылся Центр-музей памяти жертв Холокоста - евреев, ромов и представителей других национальностей, живших в те годы в Молдове, Румынии и в ряде районов Украины

КИШИНЕВ, 26 янв — Sputnik. В Кишиневе, в здании Бюро межэтнических отношений, открылся Центр-музей, посвященный памяти жертв Холокоста.

К 70-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) Красной Армией
© Sputnik/ Валерий Мельников
Что произойдет в Молдове в День памяти жертв Холокоста

В двух переоборудованных залах теперь размещена постоянная экспозиция фотографий, на которых запечатлены узники гетто и концлагерей, документы периода Второй мировой войны, проливающие свет на страшные деяния нацистов и их пособников. Один из залов посвящен представителям еврейского народа, второй — ромского. Здесь также есть своя видеотека и книги о Холокосте, написанные молдавскими и зарубежными специалистами.

Как уничтожали нации — 1,5 миллиона детских жертв Холокоста >>>

Директор Бюро межэтнических отношений Олег Бабенко сообщил, что на ремонт и оснащение центра-музея правительство выделило 300 тысяч леев.

"В создании музея, в составлении экспозиции помогали историки, специалисты по наследию евреев и ромов, периоду Холокоста, Второй мировой, Великой Отечественной войны", — рассказал Бабенко.

Пресс-центр Спутник
© Sputnik / Miroslav Rotari
Страшные страницы истории - Холокост

По его словам, в годы немецко-румынской фашистской оккупации было уничтожено около 300 тысяч человек. На территории нынешней Республики Молдова и сопредельных землях Украины нацисты и их сателлиты создали 250 гетто.

"Эта площадка будет действовать постоянно. Здесь будут проводиться тематические мероприятия", — отметил Бабенко.

В канун Дня памяти жертв Холокоста: Еврейская община Молдовы сегодня >>>

Председатель Совета по недискриминации и равенству шансов Ян Фельдман подчеркнул, что открытия этого центра ждала вся общественность Молдовы.

"Это новый этап изучения в нашей стране Холокоста. Это — еще одно напоминание о том, к чему могут привести идеи ненависти в отношении целых народов, представителей различных конфессий, идеи расового превосходства", — сказал Фельдман.

Советские граждане, расстрелянные фашистами в концлагере в Борисове перед отступлением.
© Sputnik/ РИА Новости
Нацисты и их пособники не жалели никого - Холокост в Молдове

Председатель Организации ромов Молдовы Николай Радица напомнил, что тех, кто пережил Холокост, тех, кто в состоянии рассказать о зверствах фашистов.

Историк Евгений Брик рассказал том, что многие имена тех, кто был замучен нацистами, до сих пор остаются неизвестны.

"Я, наверно, Гитлера убью": стихи той, что ребенком пережила Холокост >>>

"Я — коренной кишиневец, мой род живет в Молдове уже 200 лет. На улице Влайку Пыркэлаб жили родственники моей бабушки. Они не эвакуировались с началом войны. Оккупанты привязали их к трамваю и били, пока они не умерли даже имен их никто теперь не знает… Сколько таких историй на нашей земле! Мы должны помнить о тех, кто уничтожал целые народы. Но были среди них и те, "кто не стрелял", те, кто помогал евреям и представителям других национальностей выжить. Эти люди — праведники мира, — отметил Брик.

Тема:
Холокост - горькая память о миллионах (26)

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Теги:
Центр-музей памяти жертв Холокоста, евреи, Международный день памяти жертв Холокоста, Холокост, Бюро межэтнических отношений Республики Молдова, Олег Бабенко, Евгений Брик, СССР, Молдова, Румыния, Украина
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Открытие в Кишиневе центра-музея памяти жертв Холокоста
В Кишиневе открылся Центр-музей памяти жертв Холокоста
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