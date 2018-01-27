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Самые яркие фото уходящей недели

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© Sputnik/ Alexei Druzhinin
24 января 2018. Президент РФ Владимир Путин общается с молодыми актерами, задействованными в театральной постановке "Здравствуйте, Владимир Высоцкий!", во время посещения культурного центра-музея "Дом Высоцкого на Таганке" в преддверии 80-летия со дня рождения поэта, актёра, автора-исполнителя песен Владимира Высоцкого.

Самые главные события прошедшей недели в фотографиях международных агентств.

Самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе — в фотоленте РИА Новости.
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  • Горлышки зеленых бутылок
    Недешевое удовольствие

    В литовском Сейме предложили запретить торговлю дешевым пивом – таким образом депутаты все-таки надеются победить пьянство в республике.




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