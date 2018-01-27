Самые главные события прошедшей недели в фотографиях международных агентств.
В Кишиневе открылся Центр-музей памяти жертв Холокоста - евреев, ромов и представителей других национальностей, живших в те годы в Молдове, Румынии и в ряде районов Украины.
Смотрите в фотоленте Sputnik самые яркие фото уходящей недели.
Фотокорреспондент Sputnik побывал на этапе живых прослушиваний конкурсантов и запечатлел самые яркие моменты, которые можно увидеть в нашей фотоленте.
Самые известные модельеры, диктующие тенденции и задающие ритм в моде, в эти дни представляют в Париже свои коллекции сезона весна-лето 2018.
Взрыв совершил террорист-смертник на заминированном автомобиле скорой помощи
Как Кишинев перепутали с Одессой - узнайте этот интересный факт.
28 января - 28-й день года в григорианском календаре. До конца года остаётся 337 дней, какие события происходили в этот день раньше, читайте в подборке фактов, собранных корреспондентами Sputnik Молдова
Латвия должна уживаться с Россией и в экономическом и в политическом смысле, сюда входит и так называемый русский вопрос, считает экс-глава МИД Янис Юрканс.
В литовском Сейме предложили запретить торговлю дешевым пивом – таким образом депутаты все-таки надеются победить пьянство в республике.
Эстонские власти вряд ли прислушаются к мнению ПАСЕ, которая рекомендует Эстонии сократить число лиц без гражданства, уверен эксперт.
Четкая монополизированная система оборота и производства лекарств должна быть создана в Беларуси в 2018 году, заявил президент страны Александр Лукашенко.
Число пациентов, отравившихся зараженными сальмонеллой сэндвичами, купленными в супермаркете Carrefour, увеличилось до 20.
Госдума ратифицировала соглашение между Москвой и Сухумом о сотрудничестве в области обеспечения лекарствами россиян, живущих в Абхазии.
Визит в Баку содокладчиков Мониторингового комитета ПАСЕ, запланированный на февраль, может не состояться из-за отсутствия денег.
Премьер-министр Армении Карен Карапетян на встрече в Давосе пригласил главу Азиатского банка развития Такэхико Накао посетить республику.
Суд на два месяца арестовал трех водителей сгоревшего в Актюбинской области Казахстана автобуса – жертвами пожара стали 52 гражданина Узбекистана.
В Москве арестованы члены ОПГ, в том числе гражданин Кыргызстана, разыскивавшийся на родине правоохранительными органами за тяжкое преступление.
В Санкт-Петербурге задержали находящегося в международном розыске таджикистанца, которого на родине подозревают в расшатывании конституционного строя.
Всемирный банк выделил 140 миллионов долларов на модернизацию централизованного теплоснабжения в пяти городах Узбекистана.
В Цхинвале обсуждают возможность открытия транзитного пути в Закавказье, однако эксперт считает, что из-за позиции Грузии это нереально.
Латвия должна уживаться с Россией и в экономическом и в политическом смысле, сюда входит и так называемый русский вопрос, считает экс-глава МИД Янис Юрканс.
В литовском Сейме предложили запретить торговлю дешевым пивом – таким образом депутаты все-таки надеются победить пьянство в республике.
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