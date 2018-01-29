Репетиция парада к 75-летию Сталинградской битвы

Величайшая в мировой истории битва, Битва за Сталинград, длилась 200 дней и ночей. Немецкие войска при поддержке румынских и итальянских союзнических армий на протяжении четырех месяцев, с июля по ноябрь 1942 года, любой ценой стремились захватить город на Волге. Но враг встретил на своём пути невиданное до сих пор сопротивление. Советские воины встали у стен Сталинграда насмерть. Немецкая авиация и артиллерия превратили город в руины, рассчитывая похоронить под ними защитников. Но советские воины защищали каждую улицу, каждый дом и каждый камень, вступали в рукопашные схватки, но не отдавали ни пяди родной земли без боя.