Как Алешинский рынок готовится к своему закрытию

Как умирает Алешинский рынок – легендарная торговая точка отживает свои последние деньки, на ее месте будет построен огромный гипермаркет с автомобильной стоянкой

Еще будучи мэром, Дорин Киртоакэ три года назад обещал торговой сети "Kaufland" найти подходящие участки для строительства супермаркетов — от 15 до 20 тысяч квадратных метров. Магазины, планировалось, что будут управляться из Румынии, ассортимент будет практически идентичен румынскому: товары из Европы по сниженным ценам — продукты, бытовая химия, косметика, товары для дома, одежда, книги, игрушки, постельное белье.

Вероятно, первый "Kaufland" будет открыт именно на Рышкановке — Киртоакэ уже не мэр. Но дело его живет…