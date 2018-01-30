17:03 30 Января 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 8°C
Прямой эфир
Поиск
Фото

Как Алешинский рынок готовится к своему закрытию

Получить короткую ссылку
25101

Новости

Все новости
Все новости
  • Рынок Алешина
  • Рынок Алешина
  • Рынок Алешина
  • Рынок Алешина
  • Рынок Алешина
  • Рынок Алешина
  • Рынок Алешина
  • Рынок Алешина
  • Рынок Алешина
  • Рынок Алешина
  • Рынок Алешина
  • Рынок Алешина
  • Рынок Алешина
  • Рынок Алешина
  • Рынок Алешина
  • Рынок Алешина
  • Рынок Алешина
  • Рынок Алешина
  • Рынок Алешина
© Sputnik / Nicu Goncear
Конечно, альтернативу торговцам предложили – это или близлежащий торговый центр, или рынок на Каля Басарабией. Каждый выбирает уже то, что выгодно владельцу торговой точки.

Как умирает Алешинский рынок – легендарная торговая точка отживает свои последние деньки, на ее месте будет построен огромный гипермаркет с автомобильной стоянкой

Еще будучи мэром, Дорин Киртоакэ три года назад обещал торговой сети "Kaufland" найти подходящие участки для строительства супермаркетов — от 15 до 20 тысяч квадратных метров. Магазины, планировалось, что будут управляться из Румынии, ассортимент будет практически идентичен румынскому: товары из Европы по сниженным ценам — продукты, бытовая химия, косметика, товары для дома, одежда, книги, игрушки, постельное белье.

Вероятно, первый "Kaufland" будет открыт именно на Рышкановке — Киртоакэ уже не мэр. Но дело его живет…

 

По теме

Сильвия Раду потребовала решить проблемы людей на "Алешинском" рынке
Теги:
Алешинский рынок, Кишинев, Общество
Правила пользованияКомментарии



Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Работа за компьютером. Клавиатура
    Кто не работает…

    Экономисты призывают латвийцев больше работать, платить налоги и накапливать средства иначе пенсионерам придется меньше есть.

  • Главный вход и трубы двух реакторов ИАЭС
    Уголовный атом

    Уголовное дело о незаконной продаже имущества Игналинской АЭС на аукционе передали в суд – кого сгубили медные трубы?

  • 100 евро
    Эстонский "развод"

    Как мошенники сумели выманить у эстонских чиновников больше миллиона евро дотаций на покупку инвентаря для деревообрабатывающего комплекса.

  • Муслим Ибрагимов
    Экономический приоритет

    Транспортно-энергетический сектор является одним из главных приоритетов для развития экономики Азербайджана, считает экономист.

  • Михаил Саакашвили
    С политическим подтекстом

    Презентацию армянской версии книги "Пробуждение силы" экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Ереване отменили по техническим причинам, но есть и другая версия.

  • Бой Головкин-Альварес
    Судье назло

    Промоутер Геннадия Головкина Том Леффлер пообещал сделать все возможное, чтобы на исход реванша с Саулем "Канело" Альваресом не повлияли судейские ошибки.

  • Сотрудник МЧС на месте крупного пожара на территории Ошского рынка в Бишкеке
    Цены – огонь!

    В центре Бишкека полыхает главный рынок кыргызской столицы – Ошский базар. Площадь возгорания исчисляется тысячами квадратных метров.

  • Зам начальника таможенной службы Таджикистан Турсунзода Азим Хайдар, архивное фото
    В думах о ЕАЭС

    Почему Таджикистан уже три года думает о целесообразности вступления в Евразийский экономический союз, и до чего, в конце концов, додумается?

  • Ислам Каримов
    Рождение Ислама

    Как жители Узбекистана намерены отметить 80-летие со дня первого президента республики Ислама Каримова.

  • ЮОГУ
    Учить по-русски

    Вузы Южной Осетии и России договорились об академическом и научном сотрудничестве – что предусматривает "научная" договоренность?

  • Работа за компьютером. Клавиатура
    Кто не работает…

    Экономисты призывают латвийцев больше работать, платить налоги и накапливать средства иначе пенсионерам придется меньше есть.

  • Главный вход и трубы двух реакторов ИАЭС
    Уголовный атом

    Уголовное дело о незаконной продаже имущества Игналинской АЭС на аукционе передали в суд – кого сгубили медные трубы?




Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Рынок Алешина
Как Алешинский рынок готовится к своему закрытию
Хроники последних дней Алёшинского рынка
Хроники последних дней Алёшинского рынка
Динамика Браков и разводов в Молдове
Чего в Молдове регистрируется больше - браков или разводов

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться