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Выставка "Сделано в Молдове" открылась в Кишиневе

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  • Выставка Сделано в Молдове открылась на Молдэкспо
  • У посетителей разбегались глаза...
  • Мясная продукция
  • О востребованности отечественной продукции судите сами
  • Если перефразировать известный афоризм, - Купить нельзя просто смотреть
  • Молдавский мед
  • Представитель компании рассказывает о продукции посетителям выставки
  • Украшение экспозиции
  • Гончарная продукция - непрерванные традиции
  • Модная одежда
  • Вино - если не главное, то одно из основных богатств нашей страны
  • Орехи в ассортименте
  • И снова вино
  • Мягкая мебель для жизни, сложной, как у большинства из нас
  • Женская одежда
  • А эти фигурки даже двигаются
  • Каравай с элементами патриотизма
  • Подсолнечное масло
  • Классика всегда в моде
  • Посуда из дерева - в каждый дом
© Sputnik / Miroslav Rotari
Выставка "Сделано в Молдове" открылась на Молдэкспо

Лучшие отечественные производители представили свою продукцию на национальной экспозиции "Сделано в Молдове

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Теги:
Выставка "Сделано в Молдове", Кишинев, Общество
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