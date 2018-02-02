Чтобы помнили: годовщина победы в Сталинградской битве

Самое судьбоносное событие, которое произошло 2 февраля, случилось в 1943 году — День разгрома советскими войсками немецко-румыно-фашистских войск в Сталинградской битве

Сталинградская битва стала крупнейшей сухопутной битвой в ходе Второй мировой войны и одним из переломных моментов в ходе военных действий, после которых немецкие войска и их союзники окончательно потеряли стратегическую инициативу.