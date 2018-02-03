Как исчезает старый Кишинев: исторический центр медленно "умирает"

Каждый год центральная часть Кишинева преображается — ремонтируются дороги, сносят старые постройки, строятся новые здания и т.д. Облик исторического центра меняется на глазах. Однако, как считают многие специалисты, в т.ч. известные архитекторы и историки, застройка центра столицы ведется хаотично, без какой-либо концепции. В результате, "старый город" медленно убивают.

Чтобы запечатлеть изменения, которые происходят в центре Кишинева, журналисты Sputnik решили рассмотреть город с разных точек и ракурсов, и вот, что из этого получилось.