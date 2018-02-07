Народные традиции и обычаи Молдовы: шезэтоаре

Корреспондентов Sputnik пригласили в село Шолкань Сорокского района. Здесь живут люди, свято соблюдающие народные традиции.
Шезэтоаре (посиделки) - одна из народных традиций Молдовы, которая включает танцы, песни, изготовление плацинд, но, главное, хорошее настроение
Корреспондентов Sputnik пригласили в село Шолкань Сорокского района. Здесь живут люди, свято соблюдающие народные традиции.
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