Королевы на льду - фигуристки на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане

Смотрите в фотоленте Sputnik, какие невероятные фигуры "выделывают" на льду фигуристки на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане

Российские фигуристы выиграли серебро командного турнира на Олимпиаде-2018 и принесли сборной России вторую медаль Игр в Пхенчхане.

Командный турнир фигуристов завершился в Канныне произвольной программой танцевальных дуэтов. Российская пара Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев получила 110,43 балла, заняв третье место. Победу в произвольной программе праздновала канадская пара Тесса Вирчу/Скотт Мойр (118,10). Второе место у американцев Майи и Алекса Шибутани (112,01).

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По итогам турнира российская команда набрала 66 очков и заняла второе место, уступив лишь канадцам, в активе которых 73 очка. Бронза досталась американцам, набравшим 62 очка.