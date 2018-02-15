Финалисты конкурса фотографии 2018 World Press Photo

Имена призеров World Press Photo 2018 станут известны лишь через два месяца — в ходе церемонии награждения, которая состоится 12 апреля.
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В рамках международного конкурса World Press Photo был опубликован список работ финалистов, которые будут претендовать на победу в девяти основных номинациях: "Срочные новости", "Проблемы современности", "Люди", "Природа", "Окружающая среда", "Спорт", "Долгосрочные проекты", "Фотография года" и "Главные новости".
Имена призеров World Press Photo 2018 станут известны лишь через два месяца — в ходе церемонии награждения, которая состоится 12 апреля.
Кстати, призовой фонд конкурса Стенина в 2018 году достиг трех миллионов рублей>>>
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