Финалисты конкурса фотографии 2018 World Press Photo

В рамках международного конкурса World Press Photo был опубликован список работ финалистов, которые будут претендовать на победу в девяти основных номинациях: "Срочные новости", "Проблемы современности", "Люди", "Природа", "Окружающая среда", "Спорт", "Долгосрочные проекты", "Фотография года" и "Главные новости".