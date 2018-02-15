Стрельба во Флориде: что случилось в местной школе

Девятнадцатилетний подросток в американской школе расстрелял детей из винтовки и был задержан

Очередное массовое убийство произошло в среду неподалеку от Майами во Флориде — за 10 минут до окончания занятий в Marjory Stoneman Douglas High School прозвучала пожарная тревога. Потом послышались выстрелы.

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По имеющимся данным, подозреваемый в совершении атаки 19-летний Николас Круз начал стрельбу из полуавтоматической винтовки AR-15 на улице, а затем вошел в здание. Он был задержан приблизительно через полтора часа после начала инцидента.