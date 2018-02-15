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Память павших в Афганской войне почтили в Кишиневе

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  • Штандарты всех районных организаций Союза ветеранов войны в Афганистане Республики Молдова
  • Боевая машина пехоты - легендарный БМП в составе Марша памяти в Кишиневе 15 февраля
  • Марш памяти ветеранов войны в Афганистане - Кишинев, Московский проспект
  • Цветы на мемориале Сыновьям Родины - вечная память
  • Вечная память павшим!
  • Ветеран войны в Афганистане с флагом воздушно-десантных войск
  • Рота почетного караула
  • Участники торжественного мероприятия 15 февраля в Кишиневе
  • Председатель Союза ветеранов войны в Афганистане Республики Молдова Михаил Мокан
  • Бойцы отряда специального назначения Фулджер на мемориале афганцев
  • Заместитель председателя и исполнительный секретарь Международного союза общественных объединений ветеранов Боевое братство, ветеран Афганистана Геннадий Шорохов
  • Торжественное возложение венков
  • Оружейный салют
  • Торжественный проход роты почетного караула
  • Воины-интернационалисты возлагают цветы к Черному тюльпану, главному объекту мемориала Сыновьям Родины - вечная память
  • Воины-интернационалисты возлагают цветы к Черному тюльпану, главному объекту мемориала Сыновьям Родины - вечная память
  • Воины-интернационалисты возлагают цветы к Черному тюльпану, главному объекту мемориала Сыновьям Родины - вечная память
© Sputnik / Miroslav Rotari
Монумент Скорбящей матери на мемориале "Сыновьям Родины - вечная память" в Кишиневе

Воины-интернационалисты со всей Молдовы собрались в четверг в Кишиневе, чтобы отметить 29-летие с момента вывода советских войск из Афганистана.

Торжественное мероприятие состоялось в четверг на столичном мемориале "Сыновьям Родины — вечная память".

В ходе торжеств заместитель председателя и исполнительный секретарь Международного союза общественных объединений ветеранов "Боевое братство", ветеран Афганистана Геннадий Шорохов, ставший почетным гостем торжеств в Кишиневе, передал воинам-интернационалистам горячий привет и поздравления от главы "Боевого братства" генерала Бориса Громова.

Также были зачитаны поздравления от президента и премьер-министра Республики Молдова.

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Под исполнение военного оркестра участники торжественного мероприятия возложили цветы к скульптурным композициям мемориала. В это время звучали имена 301 выходца из Молдовы, погибшего в Афганистане.

Затем всех пригласили к полевой кухне, чтобы попробовать солдатскую кашу и "пропустить сто граммов фронтовых".

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Теги:
афганцы, ветераны, День памяти погибших в Афганистане, Союз ветеранов войны в Афганистане Республики Молдова, Михаил Мокан, Афганистан, Молдова, Кишинев
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Празднование 29-й годовщины вывода советских войск из Афганистана
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