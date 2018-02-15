Память павших в Афганской войне почтили в Кишиневе

Воины-интернационалисты со всей Молдовы собрались в четверг в Кишиневе, чтобы отметить 29-летие с момента вывода советских войск из Афганистана.

Торжественное мероприятие состоялось в четверг на столичном мемориале "Сыновьям Родины — вечная память".

В ходе торжеств заместитель председателя и исполнительный секретарь Международного союза общественных объединений ветеранов "Боевое братство", ветеран Афганистана Геннадий Шорохов, ставший почетным гостем торжеств в Кишиневе, передал воинам-интернационалистам горячий привет и поздравления от главы "Боевого братства" генерала Бориса Громова.

Также были зачитаны поздравления от президента и премьер-министра Республики Молдова.

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Под исполнение военного оркестра участники торжественного мероприятия возложили цветы к скульптурным композициям мемориала. В это время звучали имена 301 выходца из Молдовы, погибшего в Афганистане.

Затем всех пригласили к полевой кухне, чтобы попробовать солдатскую кашу и "пропустить сто граммов фронтовых".