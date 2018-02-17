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Все разнообразие событий недели - в фотографиях Sputnik

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  • Российская фигуристка Евгения Медведева на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане
  • Участники блинного забега в Жирный вторник перед Великим постом, Великобритания
  • Родители ждут новостей после стрельбы в школе Marjory Stoneman Douglas High School в штате Флорида, США
  • Спасатели на месте железнодорожной катастрофы в Австрии
  • Участники грязевого карнавала Bloco da Lama в Бразилии
  • Участник праздника Faquetaique Courir de Mardi Gras в Луизиане, США, выпускает курицу из клетки
  • Стюардессы авиакомпании Аэрофлот на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи
  • Китайские танцоры выступают на празднике весны перед Лунным Новым годом в Калькутте
  • Битва апельсинами в городе Ивреа, Италия
  • Модель Джиджи Хадид перед презентацией коллекции Brandon Maxwell Fall на Нью-Йоркской неделе моды
  • Дети играют в настольный футбол в городе Бисау, Гвинея-Бисау
  • Двое парней с тряпичной фигурой кошки ждут начала традиционного фестиваля Zizkov Carnival в Праге
  • Мужчина, изображающий лидера КНДР Ким Чен Ына во время хоккейного матча женских команд Кореи и Японии на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане
  • Son de Negro, участники парада в городе Барранкилья, Колумбия
  • Примат Саки-монах в зоопарке Лимы, Перу
  • Женщина делает селфи на выставке «Край правительства» в Музее будущего в Дубае, ОАЭ
  • Полицейские осматривают место, где произошел взрыв в Оруро, Боливия
  • Серфер во время финала соревнований WSL Nazare Challenge в Португалии
  • Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече Христианско-демократического союза Германии в немецком Деммине
  • Ребенок с шариками-сердечками и пара на улице Мумбаи в День всех влюбленных
  • Женщины в образе ведьмы Ламии танцуют на баскском карнавале в испанском городе Мундака
  • Дети с подушкой в виде красных губ на окраине Йопугона, Кот-д'Ивуар
  • Участники уличного карнавала Los Indianos в испанском Санта-Крус-де-Ла-Пальма
  • Участники крупнейшей ежегодной выставки собак Westminster Kennel Club Dog Show в Нью-Йорке
  • Участница бразильского карнавала в Рио-де-Жанейро
  • Мужчина позирует на 12-метровой платформе, расположенной над одной из самых высоких горных вершин Франции Миди-де-Бигор
© Sputnik/ Vladimir Pesnya
Евгения Медведева (Россия) выступает в короткой программе женского одиночного катания командных соревнований по фигурному катанию на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.

Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане, финал соревнований WSL Nazare Challenge в Португалии, бразильский карнавал в Рио-де-Жанейро, стрельба в школе Marjory Stoneman Douglas High School в штате Флорида, США и многое другое — в фотоподборке Sputnik.

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