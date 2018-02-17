Все разнообразие событий недели - в фотографиях Sputnik

Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане, финал соревнований WSL Nazare Challenge в Португалии, бразильский карнавал в Рио-де-Жанейро, стрельба в школе Marjory Stoneman Douglas High School в штате Флорида, США и многое другое — в фотоподборке Sputnik.
Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане, финал соревнований WSL Nazare Challenge в Португалии, бразильский карнавал в Рио-де-Жанейро, стрельба в школе Marjory Stoneman Douglas High School в штате Флорида, США и многое другое — в фотоподборке Sputnik.
Воины-интернационалисты со всей Молдовы собрались в четверг в Кишиневе, чтобы отметить 29-летие с момента вывода советских войск из Афганистана.
В рамках международного конкурса World Press Photo был опубликован список работ финалистов, которые будут претендовать на победу в девяти основных номинациях: "Срочные новости", "Проблемы современности", "Люди", "Природа", "Окружающая среда", "Спорт", "Долгосрочные проекты", "Фотография года" и "Главные новости".
Девятнадцатилетний подросток в американской школе расстрелял детей из винтовки и был задержан.
Смотрите в фотоленте Sputnik, какие невероятные фигуры "выделывают" на льду фигуристки на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.
Какие возможности открываются для предприятий, которые собираются ввести для своих работников талоны на питание?
Почему бы Кишиневу не перенять полезный опыт румынского Клужа, коль скоро у Молдовы с соседней страной, как говорят, много общего?
Проверки на предприятиях по производству молочной продукции в Молдове будут продолжаться до конца марта: что говорят в агентстве продовольственной безопасности?
Почти всем клиентам ABLV Bank в Латвии временно ограничили действия с платежными картами Visa – с чем это связано?
Страны Балтии призвали ЕС оплатить их отключение от энергокольца БРЭЛЛ, а у Литвы оказалась еще и своя, отдельная, просьба.
Эстония намерена во что бы то ни стало отгородиться от России забором и очень надеется при этом на помощь Европейского союза.
Глава белорусского пищевого концерна объяснил президенту страны Александру Лукашенко, почему российский сахар дешевле отечественного.
МИД Грузии объяснил, почему страны ЕС в большинстве случаев отказывают гражданам республики в убежище, и призвал беречь безвизовый режим.
Госдума России ратифицировала соглашение с Абхазией об обязательном медстраховании граждан – кто сможет получить полис?
Азербайджан пригласил представителей Европейского союза понаблюдать за ходом предстоящих в стране президентских выборов.
Журналист и радиоведущий Армен Гаспарян рассказал Sputnik Армения, как урезание финансирования американских НКО в Армении скажется на их деятельности.
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Почему Министерство культуры, информации и туризма Кыргызстана предлагает запретить ввоз из-за границы национальных головных уборов - ак калпаков?
В Ташкенте будет построено новое посольство Таджикистана – какие еще объекты возведут для дипмиссии и кто профинансирует работы?
Политолог объяснил, почему при президенте Шавкате Мирзиёеве в Узбекистане у исламистских движений нет шансов стать влиятельной силой.
В течение года для МЧС Южной Осетии будет закуплен вертолет с медицинским модулем, ведутся переговоры с летным составом в России.
Почти всем клиентам ABLV Bank в Латвии временно ограничили действия с платежными картами Visa – с чем это связано?
Страны Балтии призвали ЕС оплатить их отключение от энергокольца БРЭЛЛ, а у Литвы оказалась еще и своя, отдельная, просьба.
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