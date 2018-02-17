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Самые красивые болельщицы зимней Олимпиады в Пхенчхане

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© Sputnik/ Alexander Vilf
Российская болельщица поддерживает Евгению Тарасову и Владимира Морозова (Россия) во время их выступления в произвольной программе парного катания на соревнованиях по фигурному катанию на XXIII зимних Олимпийских играх.

В фотободборке Sputnik — болельщицы из разных стран, прибывшие в Пхенчхан, чтобы поддержать своих спортсменов на Олимпиаде-2018.

Теги:
фанатки, болельщицы, Олимпиада-2018, Пхеньян
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Девушка на матче Канада - Россия на соревнованиях по хоккею среди женщин на XXIII зимних Олимпийских играх
Самые красивые болельщицы зимней Олимпиады в Пхенчхане
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