Весна идет в Молдову - в Кишиневе снова продают мэрцишоры

Близится первое марта, а вместе с ним – традиционный молдавский праздник Мэрцишор.

Как мы знаем, обязательный атрибут этого праздника — обычай носить на одежде символ весны с тем же названием — мэрцишор.

Эти сувениры уже сегодня начали массово продавать в центре Кишинева.