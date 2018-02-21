EXPOVIN MOLDOVA-2018: как проходило открытие выставки

В Кишиневе, во Дворце республики, 21-23 февраля проходят сразу два мероприятия — BLACK SEA REGION WINES&SPIRITS CONTEST-2018 и EXPOVIN MOLDOVA-2018.

Выставка и конкурс — это единый проект в формате "В2В", предусматривающий заключение прямых договоренностей и контрактов между производителями винодельческой продукции из стран СНГ и Европы.

Ключевое событие проекта — дегустационный конкурс "BLACK SEA REGION WINES & SPIRITS CONTEST — 2018". Коллегия жюри конкурса сформирована из пяти комиссий, по семь экспертов в каждой. Оценивают образцы вин и крепких спиртных напитков 22 дегустатора из 17 стран (Франции, Великобритании, Кореи, Канады, Словении, Словакии, Украины, Польши, Беларуси, России, Венгрии, Италии, Германии, Азербайджана, Грузии, Чехии и Румынии), а также специалисты из Молдовы.

Генеральный мультимедийный партнер проекта — Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова.