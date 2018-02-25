Победа российского хоккея на Олимпиаде: как это было

Хоккеисты сборной России, обыграв в финале команду Германии со счетом 4:3, стали победителями Олимпийских игр-2018, завоевав первое хоккейное золото за 26 лет. "Красная машина" с большими проблемами сумела одолеть немцев в овертайме.

Сборная России по хоккею выиграла свое первое золото в новейшей истории.

© Sputnik/ Александр Вильф Историческая победа: российские хоккеисты завоевали золото на Олимпиаде

С учетом выступления на Олимпиадах команд СССР и СНГ, эта золотая медаль стала для российской сборной девятой, что является повторением результата канадцев на зимних Играх.

Впервые с 1994 года в Олимпийских играх не принимали участие игроки НХЛ. Североамериканская лига решила не приостанавливать регулярный чемпионат на время Олимпиады и запретила хоккеистам уезжать в сборные. Таким образом, на Олимпиаде собраны были игроки, в большинстве своем представляющие КХЛ (90 игроков из 300) и европейские лиги.