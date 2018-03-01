Чествование российских спортсменов-призеров Олимпиады-2018

Смотрите в фотоленте Sputnik, как чествовали в Москве российских спортсменов-призеров Олимпиады-2018.
Необычные памятники и скульптуры в крупных городах мира, которые вызывают интерес у туристов, порой становятся предметом осуждения и споров. Предлагаем вам подборку скульптур со всего мира, вызывающих неоднозначную оценку в обществе.
Церемония закрытия Олимпийский игр-2018 в Пхенчхане - в фоторепортаже Sputnik.
Хоккеисты сборной России, обыграв в финале команду Германии со счетом 4:3, стали победителями Олимпийских игр-2018, завоевав первое хоккейное золото за 26 лет. "Красная машина" с большими проблемами сумела одолеть немцев в овертайме.
Корреспонденты Sputnik побывали за кулисами финала национального отбора на популярный песенный конкурс и увидели то, что не показали зрителям по ТВ.
Минфин Латвии принес извинения за выставленную на своем сайте инфографику, в которой указывался невероятный для большинства жителей страны размер пенсий в 1700 евро.
Вице-спикер Сейма Литвы Рима Башкене раскритиковала парламент за чрезмерную продуктивность, заявив, что такая активность не гарантирует эффективности.
Вызвавшая скандал "Песня лесных братьев" действительно входит в официальный песенник эстонской армии, но поется в несколько иной версии, признали в Главном штабе. Естественно, в случившемся виновата "российская пропаганда", добавили они.
Спасатели из Беларуси примут участие в учениях Евроатлантического координационного центра реагирования на катастрофы - EADRCC NATO.
В здании законодательного органа Боржомского района из-за нерешенного вопроса по зарплате подрались представители правящей партии и оппозиции.
Разведывательное управление Министерства обороны Абхазии заявляет о перевооружении и наращивании Грузией военной мощи.
Российский режиссер Марк Розовский отрицает обвинения в изнасиловании, о котором рассказала азербайджанская актриса Фатима Абаскулиева.
Правящая коалиция Армении выдвинула посла в Великобритании Армена Саркисяна кандидатом в президенты страны.
Дочь президента Казахстана Нурсултана Назарбаева сенатор Дарига Назарбаева высказалась по поводу распоряжения отца перевести деятельность органов власти на казахский язык.
Семья российских туристов попала под лавину на горнолыжной базе в кыргызском Караколе - двух взрослых удалось спасти, девятилетняя девочка погибла.
Государственный комитет национальной безопасности Таджикистана сообщил о задержании гражданина, изготовлявшего флаги "Исламского государства".
В Узбекистане будут проводить фестиваль вина и международный дегустационный конкурс, в рамках совершенствования собственной винодельческой отрасли.
Уровень преступности в Южной Осетии демонстрирует динамику к снижению, заявил глава Генпрокуратуры Южной Осетии Урузмаг Джагаев.
Минфин Латвии принес извинения за выставленную на своем сайте инфографику, в которой указывался невероятный для большинства жителей страны размер пенсий в 1700 евро.
Вице-спикер Сейма Литвы Рима Башкене раскритиковала парламент за чрезмерную продуктивность, заявив, что такая активность не гарантирует эффективности.
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