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Чествование российских спортсменов-призеров Олимпиады-2018

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© Sputnik/ Michael Klimentyev
28 февраля 2018. Президент РФ Владимир Путин вручил орден Дружбы Алине Загитовой, завоевавшей золотую медаль в женском одиночном фигурном катании на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.

Смотрите в фотоленте Sputnik, как чествовали в Москве российских спортсменов-призеров Олимпиады-2018.

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