Красивая легенда: как отмечали Мэрцишор в Кишиневе

Во время открытия фестиваля, на сцене Национального Дворца имени Николая Сулака выступило несколько дуэтов. Например, вместе спели звезды мировой оперы, уроженцы Молдовы Валентина Нафорница и Андрей Желиховский.

В основе праздника весны лежит легенда, которая рассказывает о хрупком цветке с белоснежными лепестками по имени Гиочел, который выжил в противостоянии злобному вихрю по имени Кривэц.

В первые дни марта в Молдове принято дарить друг другу весенние "талисманы", выполненные в виде двух цветков, сплетенных из красно-белых ниток.

© Sputnik. Vladimir Polusatov Как в аэропорту Кишинева пассажиров поздравляли с первым днем весны

В основе этого праздника лежит несколько красивых легенд, одна из которых рассказывает о хрупком цветке с белоснежными лепестками по имени Гиочел, выжившем в противостоянии злобному вихрю по имени Кривэц. Цветок спасла добрая заступница Весна, оросившая своей алой кровью лепестки Гиочела. Легенды стали основой красивой традиции — дарить друг другу красно-белые бутоньерки, которые также называются мэрцишорами. Эти талисманы в Молдове носят весь март, а в начале апреля вешают на фруктовое дерево и загадывают желание.

Молдова отмечает Мэрцишор: обратная сторона праздника>>>

Само слово "мэрцишор" происходит от "мартие" — март в переводе на русский.