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Европу завалило снегом

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Эхо дня: самое интересное за 24 часа (400)
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© REUTERS/ Russell Cheyne
Велосипедист пробирается через снег возле Стерлингского замка, Шотландия

Рим дрожит от холода, в Испании закрыты автомагистрали, в Британии не работают школы.

Европа оказалась во власти необычных холодов и обильных снегопадов после антициклона, который пришел на запад из Сибири.

В Шотландии снежный покров достигает 40 сантиметров в высоту, а по всей Великобритании закрыты сотни школ.

Лежащий снеговик напротив Бин-Бена в Лондоне
© AP Photo / Akira Suemori
Снегопад и холод восприняты британцами, как "чудовище с востока"

В Испании закрыты десятки трасс, блокированные снежными заносами. Многие населенные пункты остались без света. Полиция не пускает на дороги автомашины, которые не оборудованы цепями против скольжения.

Балканские страны завалило снегом по самую макушку. Тяжелее всего приходится Боснии, где выпало до полуметра снега всего за несколько часов.

Снегом занесло даже обычно теплый Аппенинский полуостров. В Италии прошли мощные многочасовые снегопады. Для не привыкших к холоду итальянцев это настоящая чрезвычайная ситуация. Римляне мерзнут от холода, но зато дети с удовольствием играют в снежки.

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Эхо дня: самое интересное за 24 часа (400)

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Теги:
погода, Европа, Прогноз погоды, Погодные предупреждения, Погодная статистика, Погодные аномалии
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