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Оскар-2018: как прошла церемония

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  • Продюсер и режиссер Гильермо дель Торо (слева) и продюсер Дж. Майлз Дейл позируют в пресс-зале с Оскаром за лучшую картину и лучшим режиссером за фильм Форма воды
  • Актер Гэри Олдман позирует в пресс-зале с Оскаром за лучший актер
  • Оскара за лучшее исполнение главных ролей получили Фрэнсис Макдорманд (Три билборда на границе Эббинга, Миссури)
  • Награду за исполнение роли второго плана завоевали Сэм Рокуэлл (Три билборда на границе Эббинга, Миссури).
  • Лучшая актриса второго плана: Эллисон Дженни за Я, Тоня
  • Лучший фильм на иностранном языке, кроме английского: Мухер Фантастика, режиссер Себастьяна Лелио
  • Лучшая анимация функций: Коко, Ли Ункрех и Дарла К. Андерсон
  • Премия Американской академии кинематографических искусств и наук вручается в 24 номинациях.
  • Лучший оригинальный сценарий: Get Out от Jordan Peele
  • Лучшее изображение: Blade Runner 2049 (Роджер Дикинс)
  • Награду за монтаж и звук получила картина Дюнкерк.
  • Лучший саундтрек: Александр Десплат для фильма Форма воды
  • Лучшая песня: Запомни меня (Кристен Андерсон - Лопес и Роберт Лопес для Коко)
  • Лучшая звуковая установка: Дюнкерк
  • Лучшие костюмы: Фантомная нить (Марк Бриджес)
  • Лучшая анимационная короткометражка: Дорогой баскетбол, Глен Кин и Коби Брайант
  • Лучшая короткометражка в прямом эфире: Тихий ребенок Крис Овертон и Рэйчел Шентон
  • Лучший документальный фильм: Икар Брайан Фогель (справа) и Дэн Коган (слева)
  • Лучший короткометражный документальный фильм: Небеса - пробка на 405 Фрэнка Штифеля
© AFP 2018/ FREDERIC J. BROWN
Продюсер и режиссер Гильермо дель Торо (слева) и продюсер Дж. Майлз Дейл позируют в пресс-зале с Оскаром за лучшую картину и лучшим режиссером за фильм "Форма воды"

Смотрите в фотоленте Sputnik, как прошла церемония вручения премии "Оскар".

Как и ожидалось, после ряда громких скандалов вокруг темы сексуальных домогательств, в которых так или иначе оказались замешаны влиятельные личности из киноиндустрии, главной темой прошедшей церемонии стали права женщин и равенство полов.

Лучшая актриса второго плана: Эллисон Дженни за Я, Тоня
© AFP 2018/ Mark Ralston
Церемония вручения премии "Оскар": кто участвовал и кто победил

Открывая вечер, ведущий Джимми Киммел отметил, что об этом свидетельствует и символ "Оскара" — статуэтка золотого рыцаря: поскольку все могут видеть его руки.

Говоря о фильме-победителе, ведущий также затронул тему отношений полов.

"Мы запомним этот год как год, когда все было с нами так плохо, что женщины стали встречаться с рыбами", — сказал комик.

"Оскара" за лучшее исполнение главных ролей получили Фрэнсис Макдорманд ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури") и Гэри Олдман ("Темные времена")>>>

Кстати, "Форма воды" мексиканского режиссера Гильермо дель Торо завоевала главную награду киноакадемии США "Оскар" в номинации "Лучший фильм года", картина Андрея Звягинцева "Нелюбовь" уступила награду в категории "Лучший фильм на иностранном языке" чилийскому фильму "Фантастическая женщина".

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Теги:
"Форма воды", Оскар, Общество
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