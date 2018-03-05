Оскар-2018: как прошла церемония

Как и ожидалось, после ряда громких скандалов вокруг темы сексуальных домогательств, в которых так или иначе оказались замешаны влиятельные личности из киноиндустрии, главной темой прошедшей церемонии стали права женщин и равенство полов.

© AFP 2018/ Mark Ralston Церемония вручения премии "Оскар": кто участвовал и кто победил

Открывая вечер, ведущий Джимми Киммел отметил, что об этом свидетельствует и символ "Оскара" — статуэтка золотого рыцаря: поскольку все могут видеть его руки.

Говоря о фильме-победителе, ведущий также затронул тему отношений полов.

"Мы запомним этот год как год, когда все было с нами так плохо, что женщины стали встречаться с рыбами", — сказал комик.

"Оскара" за лучшее исполнение главных ролей получили Фрэнсис Макдорманд ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури") и Гэри Олдман ("Темные времена")>>>

Кстати, "Форма воды" мексиканского режиссера Гильермо дель Торо завоевала главную награду киноакадемии США "Оскар" в номинации "Лучший фильм года", картина Андрея Звягинцева "Нелюбовь" уступила награду в категории "Лучший фильм на иностранном языке" чилийскому фильму "Фантастическая женщина".