Оскар-2018: как прошла церемония

Как и ожидалось, после ряда громких скандалов вокруг темы сексуальных домогательств, в которых так или иначе оказались замешаны влиятельные личности из киноиндустрии, главной темой прошедшей церемонии стали права женщин и равенство полов.
Открывая вечер, ведущий Джимми Киммел отметил, что об этом свидетельствует и символ "Оскара" — статуэтка золотого рыцаря: поскольку все могут видеть его руки.
Говоря о фильме-победителе, ведущий также затронул тему отношений полов.
"Мы запомним этот год как год, когда все было с нами так плохо, что женщины стали встречаться с рыбами", — сказал комик.
"Оскара" за лучшее исполнение главных ролей получили Фрэнсис Макдорманд ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури") и Гэри Олдман ("Темные времена")>>>
Кстати, "Форма воды" мексиканского режиссера Гильермо дель Торо завоевала главную награду киноакадемии США "Оскар" в номинации "Лучший фильм года", картина Андрея Звягинцева "Нелюбовь" уступила награду в категории "Лучший фильм на иностранном языке" чилийскому фильму "Фантастическая женщина".