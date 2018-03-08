Красота - страшная сила: женщины-военные разных стран мира

Многие армии мира могут похвастаться тем, что там служат очень красивые девушки и женщины. Можете сами в этом убедиться.
Смотрите в подборке Sputnik фотографии красавиц в военной форме.
Многие армии мира могут похвастаться тем, что там служат очень красивые девушки и женщины. Можете сами в этом убедиться.
В ночь на 8 Марта на оптовом цветочном рынке Кишинева нет отбоя от покупателей.
В поселке Дубна Тульской области прошли гусиные бои.
Смотрите в фотоленте Sputnik, как прошла церемония вручения премии "Оскар".
Рим дрожит от холода, в Испании закрыты автомагистрали, в Британии не работают школы.
Участник международного детского музыкального конкурса "Ты супер" Максим Гнатюк из Молдовы поздравил женщин с 8 Марта в эфире радио Sputnik в Москве.
Накануне чемпионата мира по футболу, впервые проводимого в России, активисты объединились и провели каждый в своей стране акции протеста для того, чтобы привлечь внимание к проблемам бездомных животных.
Нежные и хрупкие, но сильные - женщины, которые трудятся в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы в подборке Sputnik.
Латвийские депутаты предлагают законодательно закрепить положение о том, что агитация должна вестись исключительно на государственном языке.
Глава литовского МИД заявил о необходимости в ближайшее время спланировать как национальные расходы, так и инвестиции НАТО в систему ПВО.
Министр обороны Эстонии Юри Луйк встретится с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, с которым, помимо прочего, обсудит вклад американцев в оборону республики.
Подруга бобруйской соблазнительницы олигархов Насти Рыбки рассказала, как она познакомилась с Алексом Лесли, добралась до Дерипаски и для чего ей вся эта шумиха.
В Грузию приехала группа экспертов МОК для оценки перспектив проведения в стране зимних Олимпийских игр в 2030 году.
Глава Абхазии Рауль Хаджимба поручил чиновникам республики тщательно подготовиться к выборам президента России.
Германия готова предоставить кредитную гарантию на крупный займ Азербайджану в немецком банке для обеспечения поставок газа.
Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров призвал Армению и Азербайджан не "отнимать друг у друга столицы".
Промоутер Том Леффлер считает преждевременными разговоры об отмене боя между Головкиным и Альваресом из-за положительной допинг пробы последнего.
В Кыргызстане "гаишник" составил протокол на своего коллегу, который припарковал служебное авто в неположенном месте.
Социологи из Санкт-Петербургского университета рассказали, на что мигранты из Таджикистана и Узбекистана чаще всего зарабатывают в России.
В Узбекистане с 1 июня 2018 года вводится так называемый спортивный сбор, который будут уплачивать производители табачной продукции, а также пива и водки.
Южная Осетия готова к дальнейшей работе в формате Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты, несмотря на срыв последней встречи.
Латвийские депутаты предлагают законодательно закрепить положение о том, что агитация должна вестись исключительно на государственном языке.
Глава литовского МИД заявил о необходимости в ближайшее время спланировать как национальные расходы, так и инвестиции НАТО в систему ПВО.
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