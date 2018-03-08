Красота - страшная сила: женщины-военные разных стран мира

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Участник "Ты супер" Максим Гнатюк поздравил женщин с 8 Марта Участник международного детского музыкального конкурса "Ты супер" Максим Гнатюк из Молдовы поздравил женщин с 8 Марта в эфире радио Sputnik в Москве. 63

Активисты Приднестровья призвали ради футбола остановить бойню животных Накануне чемпионата мира по футболу, впервые проводимого в России, активисты объединились и провели каждый в своей стране акции протеста для того, чтобы привлечь внимание к проблемам бездомных животных. 37