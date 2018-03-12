Памяти любимого артиста: Олег Табаков в жизни, на сцене и в кино

Народный артист Олег Павлович Табаков ушел из жизни 12 марта 2018 года. Sputnik Молдова предлагает вспомнить его роли в кино и театре.

Художественный руководитель и директор МХТ им. А. П. Чехова (2000-2018). Основатель и художественный руководитель театра под руководством Олега Табакова ("Табакерка") (1987-2018). Президент фестиваля документальной мелодрамы "Саратовские страдания" (2004-2016). Член Совета по культуре и искусству при Президенте России (с 2001 года).

В 2008 году было объявлено об открытии театрального колледжа при театре Табакова — уникальной школы-пансиона, в которой будут учиться актёрской профессии дети со всей страны.

Всего в театре, в кино, на радио и телевидении Олег Табаков сыграл около 200 ролей. Режиссерский дебют Табакова состоялся в 1968 году в спектакле "Женитьба" по пьесе Николая Гоголя в молодежной студии театра "Современник". В России, Европе и США Табаков поставил более 40 спектаклей по произведениям Николая Гоголя, Ивана Гончарова, Александра Островского, Антона Чехова, Михаила Булгакова, Нила Саймона и др.

© Sputnik/ Владимир Вяткин СПРАВКА: Советский и российский актёр и режиссёр Олег Табаков

Любимый многими артист был дважды женат. В браке с актрисой Людмилой Крымовой родились сын Антон и дочь Александра. В 1995 году Табаков женился на актрисе Марине Зудиной. У них родились сын Павел и дочь Мария.

27 ноября 2017 года Олег Табаков был госпитализирован в 6-е отделение (реанимации и интенсивной терапии) Первой городской больницы имени Н. И. Пирогова. Врачи диагностировали у него сепсис — заражение крови возбудителями инфекции.

2 декабря состояние Табакова резко ухудшилось — он впал в так называемое "состояние глубокого оглушения", являющееся предкомным.

Сегодня, 12 марта 2018 года Олег Табаков умер от сердечного приступа.

Церемония прощания состоится на исторической сцене МХТ им. Чехова, в котором Табаков долгие годы работал худруком и директором.