Заполярье – край суровых зим

Север — это суровый край, где вечная мерзлота, полярная ночь и снега, снега, снега… Все дело в запредельных морозах: зима там длится около девяти месяцев, а столбик термометра опускается до минус 50 градусов.
Север — это суровый край, где вечная мерзлота, полярная ночь и снега, снега, снега… Все дело в запредельных морозах: зима там длится около девяти месяцев, а столбик термометра опускается до минус 50 градусов.
Народный артист Олег Павлович Табаков ушел из жизни 12 марта 2018 года. Sputnik Молдова предлагаем вспомнить его роли в кино и театре.
Корреспонденты Sputnik предлагают вам посмотреть самые запоминающиеся снимки прошедшей недели.
Каждый автомобиль, представленный на 88-м Международном автосалоне Geneva International Motor Show, радует глаз эстета.
Смотрите в подборке Sputnik фотографии красавиц в военной форме.
Социологическое исследование показало, как в молдавском обществе воспринимают идею унионизма и инициативу по изменению в Конституции названия государственного языка с молдавского на румынский.
Кишиневская команда, бывший чемпион страны по футболу, отказалась принимать участие в следующем сезоне национального первенства.
В начала лета пассажирские самолеты будут дважды в неделю летать из Воронежа в Кишинев и обратно.
Шествие националистов в честь легионеров войск СС в Латвии пройдет без ограничений, а вот антифашистам придется изменить либо место, либо время акции.
Почему власти Вильнюса не останавливает отсутствие решения суда о сносе монумента советским воинам на Антакальнисском кладбище?
Как депутатам самого русского города Эстонии, где на эстонском языке говорит меньше двух процентов населения, запрещают использовать родную речь.
Разногласия по разным вопросам в Союзном государстве Беларуси и России являются частью естественных процессов, считает госсекретарь СГ Григорий Рапота.
Сотруднику полиции в Грузии грозит тюремный срок за незаконное приобретение, хранении и реализацию наркотических средств.
Пользователи продукции компании Apple смогут писать на абхазском языке – на платформе iOS запущена абхазская клавиатура.
Песню "X my heart", с которой азербайджанская исполнительница Айсель Мамедова выступит на "Евровидении", изменили после критики в социальных сетях.
Армянские и российские парламентарии обсуждают в Ереване перспективы ЕАЭС, как наиболее интересного и динамично развивающегося объединения.
Уголовные дела возбуждены в Казахстане в отношении активистов признанного экстремистским движения "ДВК", возглавляемого опальным олигархом Аблязовым.
Научные проекты бишкекских школьников поддержали вузы из России –старшеклассники получили возможность практиковаться в научных лабораториях вузов РФ.
Президент Таджикистана раскритиковал прокуроров, из-за слабого контроля которых банки не могут вернуть сбережения населению.
После России, Польши, Южной Кореи и Японии узбекские структуры занялись организованной отправкой трудовых мигрантов в Германию, Казахстан и Султанат Оман.
Попытки дестабилизировать обстановку в Южной Осетии накануне выборов президента России не возымеют успеха, заявил глава республики.
Шествие националистов в честь легионеров войск СС в Латвии пройдет без ограничений, а вот антифашистам придется изменить либо место, либо время акции.
Почему власти Вильнюса не останавливает отсутствие решения суда о сносе монумента советским воинам на Антакальнисском кладбище?
Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik