Самые яркие фото недели. 10 - 16 марта

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Недоразумение устранено: ветераны-инвалиды и семьи погибших получат помощь Списки тех, кто получает материальную помощь по инвалидности и потере кормильца, будут расширены за счет ветеранов войн и их родных, по каким-то причинам не оформивших вовремя необходимые документы. 124

Вращение Земли замедляется, 2018-й может стать годом землетрясений Землетрясение магнитудой 4,6 балла по шкале Рихтера произошло в среду в Румынии. Это самые сильные толчки, которые были зарегистрированы с начала года. Сейсмологи не исключают, что планету ждут еще более сильные землетрясения. 238