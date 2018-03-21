Топ-10 лучших туристических направлений России

Смотрите в фотоленте Sputnik, какие красивейшие города могут посетить туристы в России.

Какая страна может похвастаться тем, что на ее территории можно найти арктические пустыни, тундру, тайгу, лесостепи и степи, полупустыни и вулканы? Конечно же, Россия.

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Уникальные озера, самые длинные реки Европы, высочайшие вершины Европы, самые высокие действующие вулканы в мире, морские и горнолыжные курорты, целебные минеральные источники, затерянные в лесах старинные городки, необозримые лесные просторы влекут сюда туристов изо всех уголков мира. В России для каждого может найтись место и климат по вкусу.

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Богатое культурное наследие и природное разнообразие ставит Россию на заметное место в мире среди стран с потенциальным ростом туризма. В стране находятся 24 объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Различные регионы и этносы в России имеют большое разнообразие традиций.