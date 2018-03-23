Самые фотографируемые города мира

Города, которые должен увидеть каждый хотя бы раз в жизни.
Смотрите в фотоленте Sputnik cамые фотографируемые города мира.
Города, которые должен увидеть каждый хотя бы раз в жизни.
Смотрите в фотоленте Sputnik, какие красивейшие города могут посетить туристы в России.
Во вторник утром в центре города, в магазине напротив входа на "Армянское кладбище" прогремел взрыв. Погибли два человека.
Ничто не смогло воспрепятствовать гражданам России, живущим или находящимся по делам в Молдове, в воскресенье отдать свой голос на выборах главы государства.
Фоторепортеры запечатлели, как кандидаты в президенты Российской Федерации голосовали на избирательных участках.
Молдавские метеорологи предполагают, что необычное явление - оранжевый снег - не распространится дальше южных районов республики.
Чем обернется отказ от обязательной срочной службы: сколько денег потратят из молдавской госказны на перевод армии на контрактную основу.
Полторы тысячи евро успела заработать некая женщина, имевшая влияние на членов экзаменационной комиссии школы вождения в Бельцах.
Зачем сейм Латвии принял закон, наделяющий Госпогранохрану правом регистрировать и хранить информацию обо всех гражданах, выезжающих в Россию и Беларусь?
Ветеран советской разведки назвал смешным заявление президента Литвы о ликвидации российской разведывательной сети в Европе.
Заявленная цель очередных учений Сил обороны Эстонии под звучным названием "Золотая лопата" — оборона против бронетехники условного противника.
Десять человек получили травмы в результате ДТП с участием туристического автобуса из Беларуси и легкового автомобиля в Псковской области.
Самый длинный тоннель в Грузии построят на дороге в направлении России. Для каких целей планируется использовать новое сооружение?
В Сочи откроют реабилитационный центр для дельфинов, которые попадают в браконьерские сети или получают травмы, сталкиваясь с моторными лодками.
После перекрытия отлаженных коридоров узбекские трафикеры налаживают новый нелегальный маршрут в Иран, пролегающий через Азербайджан.
Советник министра энергетики и природных ресурсов Армении рассказал о продлении работы действующего блока Мецаморской АЭС.
Почему знаменитый российский тренер Татьяна Тарасова считает, что казахстанской фигуристке Элизабет Турсынбаевой нужно перейти в парный разряд?
Советник премьера Кыргызстана рассказал, как будет реализовываться программа "Умный город" после расторжения контракта с китайцами.
Мигранты из Таджикистана заняли второе место по денежным переводам из России в прошлом году, посчитал российский Центробанк.
Узбекистан и Таджикистан восстановят автобусное сообщение в апреле. Государства еще должны согласовать тарифы на проезд, но маршруты уже известны.
Пограничники в Южной Осетии задержали двух граждан Грузии за нарушение режима государственной границы.
Зачем сейм Латвии принял закон, наделяющий Госпогранохрану правом регистрировать и хранить информацию обо всех гражданах, выезжающих в Россию и Беларусь?
Ветеран советской разведки назвал смешным заявление президента Литвы о ликвидации российской разведывательной сети в Европе.
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