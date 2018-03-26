Самые яркие фото недели по версии Sputnik

Смотрите в фотоленте Sputnik, какие значимые события произошли на ушедшей неделе.
За помощью к врачам обратились более 50 пострадавших.
Смотрите в фотоленте Sputnik, как идет строительство Крымского моста через Керченский пролив.
Смотрите в фотоподборке Sputnik, какая красота была создана природой.
Смотрите в фотоленте Sputnik cамые фотографируемые города мира.
Вслед за рядом стран США, Канадой и рядом стран ЕС МИД Румынии принял решение выслать из страны одного российского дипломата в связи с "делом Скрипаля".
А глава Белого дома Дональд Трамп также принял решение о закрытии российского консульства в Сиэтле.
Таможня опубликовала отчет за неделю – сотни миллионов леев в госбюджет, десятки попыток провезти контрабанду.
Полиция безопасности Латвии в ежегодном докладе объяснила, почему предлагала аннулировать или не выдавать виды на жительство иностранцам.
Литва рассчитывает сотрудничать с США в поставках СПГ в Латвию и Эстонию. О чем договорились Минэнерго республики с Госдепом в Вашингтоне?
В Таллиннском университете состоялось первое из трех занятий "Русский по субботам" для тех, кто хочет повторить правила русского языка перед Тотальным диктантом.
Политический эксперт рассказал о том, какие изменения необходимо провести в отношениях Беларуси и России.
Грузинские презервативы вызвали акцию протеста у здания парламента в Кутаиси: митингующие потребовали защитить религиозные и национальные чувства граждан.
По тысяче рублей за килограмм будут приниматься у населения Абхазии мраморные клопы для научных исследований в НИИ России.
Снесенные крыши, поваленные вековые деревья и рекламные щиты, оборванные линии электропередач - таковы последствия шквального ветра в Азербайджане.
Подразделения военной полиции будут созданы на 102-ой российской военной базе в Армении. Зачем их формируют, и кто войдет в их состав?
Рассылку, предупреждающую о якобы плохом качестве питьевой воды и мяса в Восточном Казахстане, назвали попыткой ввести людей в заблуждение.
В Бишкеке задержан боец специального отряда быстрого реагирования ГУВД Чуйской области по подозрению в разбойном нападении на граждан Пакистана.
Боевики радикального движения "Талибан" подорвали опору линии электропередачи на севере Афганистана, оставив Кабул без таджикского электричества.
Почему делегация радикального движения "Талибан" не будет участвовать в конференции по урегулированию ситуации в Афганистане, которая пройдет в Ташкенте?
Пожар в торговом центре Кемерова, в результате которого погибли более 60-ти человек, в том числе дети, сравнили с трагедией в Беслане.
Полиция безопасности Латвии в ежегодном докладе объяснила, почему предлагала аннулировать или не выдавать виды на жительство иностранцам.
Литва рассчитывает сотрудничать с США в поставках СПГ в Латвию и Эстонию. О чем договорились Минэнерго республики с Госдепом в Вашингтоне?
Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik