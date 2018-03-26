Трагедия в Кемерово: погибли 64 человека

За помощью к врачам обратились более 50 пострадавших.

Ликвидация последствий ЧП продолжается. Спасатели ведут проливку отдельных очагов возгорания, разбирают завалы на месте обрушения крыши.

© Ruptly. МЧС РФ Пожар в Кемерово: кадры с места ЧП

Работы проводятся в условиях экстремально высоких температур и практически нулевой видимости, сказал собеседник агентства в МЧС.

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Среди пожарных и спасателей пострадавших нет, хотя работа ведется в сложнейших условиях — сохраняется угроза обрушения конструкций. Тление в завалах сгоревшего здания перешло в активную фазу.